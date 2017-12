Családi mesemusical a szünetre

Minden idők legnagyobb hazai szuperprodukciójaként hirdetik az Álomutazó című családi mesemusicalt, amely méreteinél és látványvilágánál fogva valóban kiérdemli ezt a címet. Emellett kiváló színészek és énekesek szórakoztatják a közönséget.

A Játékkészítő című családi mesemusical – 2014-2015-ben – megmutatta, hogy a hazai színház világában is létre lehet hozni olyan nagyszínpadi előadást, amely teljes mértékben magyar produkció, mégis a Broadway világát idézi. A TulipánTündér Produkció idén még nagyobb előadást álmodott meg, melynek szereplői közül többen – így Stohl András, Szabó Győző, Radics Gigi, Hajdu Steve – már A Játékkészítőben is szerepeltek, hozzájuk csatlakozott most Schell Judit, Keresztes Ildikó, Zsédenyi Adrienn, Falusi Mariann, Varga Viktor és Ábel Anita. A rendező Juronics Tamás, az előadás supervisora a Kincsem rendezője, Herendi Gábor.

Az Álomutazó bár a jövőben játszódik, mai problémát boncolgat. A történet egy olyan világba visz el, ahol a siker hajszolása miatt már egyáltalán nincs időnk egymásra, Tomi, a főhős pedig nem szeretne mást, csak együtt tölteni a karácsonyt családjával. A nézőket monumentális színpad, lenyűgöző látványvilág fogadja, ahol a színészek és a táncosok három szinten mozognak, ekkora interaktív ledfal pedig még nem épült fel showműsorhoz vagy koncerthez Magyarországon.

Juronics Tamás a Szegedi Kortárs Balett 30 táncosával és a Rippel Brothers Akadémia artistáival dolgozott. A színpadon hat helyszín tűnik fel és sok-sok álomkép. „A 30 táncos – a videofalakon megsokszorozva – több száz szereplővé válik, a színen összesen 250 formatervezett jelmez tűnik fel, de vannak egykerekű e-rollokon száguldó robotok és reptetés is a színpadon és a nézők felett”– mondja a produkció rendezője.

Az előadás december 28-án, 29-én és 30-án látható még a BOK (volt SYMA) csarnokban. Az alkotók idén is több száz jegyet ajánlottak fel olyan alapítványoknak, otthonoknak, melyek szegény sorsú vagy árva gyermekeket nevelnek. Aki szeretne elmenni az előadásra, de sokallja a jegy árát, az a Ma este színház! oldalán kedvezményesen is megvásárolhatja.