„Csalódnék, ha nem Enyedi Ildikó nyerné az idei Oscart”

2016, Nemes Jeles László: Saul fia – a legjobb külföldi film; 2017, Deák Kristóf: Mindenki – a legjobb rövidfilm. 2018, Enyedi Ildikó: Testről és lélekről című alkotása a legjobb külföldi film? Az Oscar-esélyekről kérdeztük a Los Angelesben élő Bunyik Bela producert, a Magyar Filmalap észak-amerikai képviselőjét.

Az amerikai közönség elsőként tavaly novemberben, az ön által rendezett Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon láthatta Enyedi Ildikó filmjét. Milyen volt a visszhang?

Szakértő közönség figyelte a filmet annak tudatában, hogy a Testről és lélekről már megnyerte az Aranymedvét a berlini filmfesztiválon. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy kirobbanó sikere volt. A közönség lelkesen fogadta. A jelen levő Enyedi Ildikónak számtalan kérdést tettek fel a témáról, a karakterekről, a szereposztásról, a színészek irányításáról, az állatok fotózásának nehézségeiről. Azt mondanám, hogy szakmai érdeklődés volt a film iránt. Berlinnel ellentétben itt senki sem akart politizálni.

Bunyik Béla

Hogyan folytatatódott a film amerikai útja?

Több fesztiválon is bemutatták, a többi között Torontóban, a legnagyobb észak-amerikai filmfesztiválon. Kiemelném a januári kailforniai Palm Springs-i Filmfesztivált, amit az Oscar előzeteseként tartanak számon. Itt mutatják be az év Oscar-esélyeseit. Palm Springsben Enyedi Idikó filmjét telt házakkal vetítették.

A nagyközönség viszont nem láthatta a filmet Amerikában.

A berlini filmfesztivál után a Netflix rögtön megvásárolta a Testről és lélekről forgalmazási jogát. Mint tudjuk, ők az internet közvetítésével forgalmazzák filmjeiket. Ennek előnyei és hátrányai is vannak. A Netflix segítségével eljut a produkció a világ sok országába. Az amerikai akadémia Oscarra szavazó tagjai is bármikor megnézhetik a filmet saját komputerükön. De kétségkívül hiányzik az alkotókkal való személyes találkozás, a mozikban történő vetítés. A Netflix végre februárban rendezett olyan programokat Los Angelesben, New Yorkban, ahol a rendező, Enyedi Ildikó is jelent volt és válaszolt a kérdésekre.

San Franciscóban viszont törölték a vetítést.

Állítólag nem volt érdeklődés, de azt hallottam, hogy sehol sem hirdették. A Netflix nem járatos a hagyományos marketingben. Próbáltunk segíteni, hogy Los Angelesben, New Yorkban is közönséget szervezzünk. De hadd tegyem hozzá, hogy az Oscar-díjat nem a közönség, hanem a szakma dönti el.

Mi befolyásolja az amerikai filmakadémia tagjait, az Oscarra szavazókat a külföldi filmek elbírálásában?

Sok hatás éri őket. De ha a Los Angeles Times vezető filmkritikusa, Kenneth Turan elismerő kritikát ír, mágikus filmnek, az év kiemelkedő produkciójának nevezi Enyedi Ildikó alkotását, ez nagyon sokat nyom a latba. Turan a legkitűnőbb filmszakember, akinek véleményére ad a filmakadémia. De azt is gondolom, hogy a viharos, zűrzavaros hollywoodi év után, az akadémia szívesen fordul a felemelő filmek felé. Enyedi Ildikó filmje pedig ebbe a kategóriába tartozik. A legutóbbi vélemények alapján azt mondom, hogy csalódnék, ha nem a Testről és lélekről nyerné az idei Oscart a külföldi filmek kategóriájában.

Melyik film lehet a nagy vetélytárs ?

A chilei Fantasztikus nő című filmet emlegetik, ami a transzneműek nehézségeit ábrázolja nagy empátiával.

A két főszereplő, Borbély Alexandra és Morcsányi Géza

Felfigyelhet-e Hollywood a magyar film főszereplőnőjére, Borbély Alexandrára?

A szakma tudja, hogy Borbély Alexandra elnyerte a legjobb európai színésznő díját. Így fokozott érdeklődéssel figyelik majd. Elképzelhető, hogy ügynökök keresik meg. De hát tudjuk, hogy ebben a szakmában a szerencse sokat nyom a latba.

Mit tesz ön, a Magyar Filmalap amerikai képviselője Enyedi Ildikó idei sikeréért?

Eddig is segítettük a film népszerűsítését. Az Oscar előtt nagyszabású partit szervezünk majd, ahova a film alkotóin, a hollywoodi magyar közösségén kívül meghívjuk a washingtoni magyar nagykövetet, a Los Angeles-i főkonzult. Azt akarjuk, hogy Enyedi Ildikó Oscar-felterjesztése összehozza a magyarságot, mindenkinek örömet szerezzen. Azért dolgoztam eddig is, hogy a film segítségével öregbítsem Magyarország hírnevét Amerikában. Mindig az alkotás minőségét néztem, nem azt, hogy a rendező melyik oldalról jön. Mégis megkaptam, hogy Andy Vajnával együtt „posztkommunista maffiózó vagyok”. Nem az bánt, hogy valaki hozzá nem értően bírálgat, hanem az, ha végtelenül rosszindulatúan teszi. De hát ebben a világban megtanulhattuk, hogy vannak hivatásos ellenzékiek, akik mindenkiben és mindenben a gonoszt látják.