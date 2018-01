Cseh Tamás 75 - és egy vadonatúj dal

Gryllus Dorka, Jordán Adél, Miczura Mónika, Ónodi Eszter, Szávai Viktória, Tompos Kátya, Adorjáni Bálint, Galkó Balázs, Fekete Ernő, Thuróczy Szabolcs, valamint a Vodku fiai és barátaik lépnek fel azon a január 21-i koncerten a MOMSportban, ahol Cseh Tamás, Bereményi Géza és Másik János dalaival emlékeznek a 75 éve született Cseh Tamásra.

„Összegyűltünk két évvel ezelőtt, hogy barátainkkal együtt újra eljátsszuk a kedves dalokat, amelyek nélkül más lenne ez a város, és mások lennének a lakói is – írják a szervezők. – Jó volt elmerülni ebben a másik valóságban, és reggel, kabátban ébredve az ágyon még ott csengett a fülünkben, hogy »talán volt egy-két este…«

Összegyűltünk egy éve is, hogy végiglapozzuk Tamás és Géza zenés történelemkönyvét: volt ott Bercsényi, Bezerédi, Bottyán, Thököly és Fáskerti elvtárs, voltak napsütötte hatvanas, esőverte hetvenes és csuklya alá rejtőző nyolcvanas évek. Komoly volt, komolyak voltunk.

Összegyűltünk idén is, hogy tékozló fiúkként szerelmeinkről énekeljünk, akik az életünkben előfordultak, és fehér babák lettek az emlékezetünk polcain. Forró városokban megélt orgazmusokról, az éjszaka bezuhogó csendjében meztelenre vetkőző emberről, szépen libegő kislányokról, harminc asszonyról, akik minden álmunkban tangót táncolnak.”

És összegyűlnek 2018-ban is, hogy megünnepeljék Cseh Tamás 75. születésnapját „és mind azt a sok jót és szépet, szomorút és néha sötétet, ami nélküle nem lenne. Hogy megünnepeljük az indiánságot, a Balatont, Budapestet, Apa kalapját, szegény Évát, Jánost, Gézát, Tamást.” Ajándékkal is készülnek: január 21-én 16 és 20 órai kezdettel a MOMSportban felcsendül majd egy vadonatúj dal is, egy Bereményi Géza-vers, amelyet Cseh Tamás emlékére írt, és amit a Vodku fiai zenésítettek meg.