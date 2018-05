Egerben indul a fesztiválszezon

A FESZT!Eger május 31-én rajtol. Koncertek, borospincék, szabadulós játékok.

Három nap alatt a magyar pop-rock előadók színe java szórakoztatja majd a Feszt!Arcokat a Losonczy-völgy sziklái között. Fellép többek között a Zanzibár, a Kowalsky meg a Vega, a Depresszió és Road, a Wellhello, a Blahalousiana, a 30Y, az Intim Torna Illegál, a Paddy and The Rats, az Irie Maffia, valamint a Péterfy Bori & The Love Band. Itt tilos a playback, a FESZT!Eger tehát a legjobb bizonyítéka annak, hogy az egriek igénylik a minőségi szórakozást.

A rendezvény különleges helyszíne is csalogató. Több mint 40 éve használaton kívüli – a természet által visszahódított – bányaudvarok, borospincék és szőlőtőkék közvetlen szomszédságában, egyedi környezetben várják a látogatókat. A Feszt!Arcok pedig a város különböző pontjain is kedvezményeket kaphatnak a Mutasd a karszalagod! akció keretében. Érdemes figyelni a feszteger.hu oldalt, ahol egy folyamatosan megújuló listán a város legjobb éttermei, kávézói és szabadidős programjai – strandolás, vagy épp izgalmas szabadulós játékok – közül lehet majd válogatni.