Egy alternatív nyelvész bukása

Ugyan a plágiumügy nem erről szól, de felveti az örökzöld finnugor származási problémakört. A válaszokhoz korábbi, Huns not dead? című írásunkat ajánljuk, mely a hun-magyar rokonsági vitakor született. Részletek: A honfoglalók sztyeppei, nomád, íjfeszítő kultúra hordozóiként érkeztek a Kárpát-medencébe. A magyarság az egyetlen ma is létező európai nép, amelynek ilyen ősei voltak. Friss kutatások azt mondják, a honfoglalás küszöbén a magyarság többnemzetiségű és -nyelvű lehetett. Gondoljunk a kazároktól leszakadt kabarok csatlakozására, a baskíroknál is létező Jenő és Gyarmat törzsnevekre vagy a különböző törzsek szövetségét jelző hétmagyar elnevezésre. A finnugor tézis arról szól, hogy a magyar nyelv hang-és alaktörténete, alapszavai szerint finnugor. Vagyis nyelvrokonságot hirdet (mégpedig megalapozottan, tudományos módszerekkel), nyelvrokonság és néprokonság pedig nem ugyanaz.