Egyenesbe fordult a Múzeumkert újjászületése

Több mint egyéves történeti és műemléki kutatási, tervezési, engedélyezési és kiviteli közbeszerzési előkészítő folyamat után idén januárban megkezdődnek a Magyar Nemzeti Múzeum kertrekonstrukciójának kivitelezési munkálatai. A Múzeumkert megújításának terveit a TÉR-TEAM Kft. készítette, a kivitelező a Belvárosi Építő Kft.

Ennyi zöldfelület lesz a megújult kertben

Ahogy már korábban megírtuk: az átfogó rekonstrukció célja a kert történeti hitelességű helyreállítása és korszerű, többfunkciós belvárosi közhasználatú zöldfelület kialakítása. Megújulnak a közművek, a sétányok, illetve a főépülethez illeszkedő gyalogos burkolatok létesülnek. A meglévő faállomány lehető legteljesebb megtartása és növényápolása mellett 38 darab életveszélyes, elöregedett fa kivágására és 25 darab nagyméretű fa ültetésére kerül sor.

A meglévő, érdemi használaton kívüli út- és térburkolatok részbeni elbontásával, átalakításával 8200 négyzetméter teljesen megújított növényfelület jön létre. Az ültetendő fák között több növényritkaság is szerepel, ezek erősítik a kert történeti hangulatát: vörös juhar, ginkgo, magnólia.

A teljes közműhálózatot érintő felújítási munkák nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy csaknem 3 km hosszú új víz-és csatornacső épül, megújul a teljes elektromos hálózat, WiFi-hálózat és kerti öntözőhálózat is készül. Restaurálják a kert szobrait és teljesen megújul az Arany János szobor is, a talapzattal együtt – utóbbi a március 15-i állami ünnepségre elkészül. A teljes kertrekonstrukció a nyár végéig fejeződik be.

A munkálatok az intézmény működését nem befolyásolják, a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításai továbbra is folyamatosan látogathatók lesznek.