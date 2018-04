Elkészült minden idők legnagyobb Szent Korona-könyve

Szó szerint hatalmas, reprezentatív kötet készült a Szent Koronáról és a koronázási jelvényekről, a legfrissebb kutatási eredményekkel, új, professzionális tárgyfotókkal. A mű az elismert koronakutató, Tóth Endre életművének összefoglalása is.

Az első, ami feltűnik, a Szent Koronáról készült új, búra nélküli (!), egészen lenyűgöző fotó. A második a tekintélyes tömeg: Tóth Endre új könyve több mint két kilót nyom. És a belbecs csak ezek után következik: a koronázási jelvények elképesztően részletgazdag leírása (a Szent Korona mellett a jogar, az országalma, a koronázási kard és a palást), történeti és kutatástörténeti összefoglalók.

A borító

A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények című kötet (kiadja az Országház Könyvkiadó) a hetekben került a könyvesboltok polcaira. Noha Tóth Endre régészprofesszor tollából hasonló címmel már több munka napvilágot látott, mind közül ez a nagymonográfia a legrészletesebb és legreprezentatívabb.

A könyv eleje és vége is több újdonságot rejt: Tóth Endre igyekezett minden fontosabb, az Árpád-házhoz tartozó szakrális tárgyat, hatalmi jelvényt összegyűjteni, olyanokat is, amelyek korábban hosszú időre elkerültek Magyarországról, és lényegében most jelennek meg először a magyar (olvasó)közönség előtt. A királyné koronái című fejezetben jó minőségű fotók mellett találunk leírást Imre király özvegyének és I. Frigyes császár özvegyének koronájáról, Szent Erzsébet ereklyetartójáról és V. István halotti koronájáról. Az országalmát tárgyaló résznél – motívumpárhuzamként – igazi kuriózumot, III. András kori magyar kettős keresztes zászlókat mutatnak be. Láthatjuk azokat a címeres ládákat is, melyekbe évszázadokkal ezelőtt a koronázási jelvényeket elzárták.

A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények

A Szent Korona keletkezéstörténeténél Tóth Endre lényegében korábbi téziseit, kutatási eredményeit ismétli meg, részletesen kifejtve. „Kálmán és III. Béla király között dönteni a Szent Korona összeállítása (vagyis a Corona Graeca és a Corona Latina összeillesztése – BB) idejének végleges meghatározásához nem lehet. Az ismert adatok és események alapján a Kálmán kori összeállítást több érv támogatja, mint a III. Béla korit” – írja Tóth Endre.

Még nem volt a kezemben kötet, ami ennyire részletesen tárgyalta volna a Szent Korona, a jogar és a palást mint ötvöstárgyak szerkezetét, anyagát, feliratait. Tóth a legapróbb részletekre is kitérve elemzi ezeket, és közben kitér a keleti és nyugati párhuzamokra. Nem tudtam például, hogy a jogaron megfigyelhető úgynevezett Salamon-csomó (hat szálból font, jellegzetes minta) ókori eredetű, és már a Kárpát-medence avar fémművességében sem volt ismeretlen.

A magyar Szent Korona és a koronázási jelvények impresszív, szép kiadvány; az olvasót csak a néhol bent maradt sajtóhibák bosszanthatják. Különben lebilincselő, méltó munka született.