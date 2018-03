Először énekel együtt Magyarországon Miklósa Erika és Rost Andrea

Bár a nyár távolinak tűnik, de máris érdemes készülni Veszprémre, ahol 2018. július 11. és 14. között négy estén át, két helyszínen a legkülönbözőbb stílusok világhírű képviselőinek koncertjeiből válogathatunk.

A VeszprémFest idén újra nagy nevekkel hódít: Aloe Blacc, José Cura, Miklósa Erika, Ramón Vargas, Rost Andrea, Joss Stone, Lajkó Félix, Ziggy Marley és Amy Macdonald. Így a komolyzene rajongói mellett az R&B, a soul, a reggae és a jazz kedvelői is kiváló előadók koncertjei közül mazsolázhatnak.



Az idén 15. alkalommal megrendezett nyári, szabadtéri zenei rendezvénysorozat a legnagyobb nyári veszprémi kulturális esemény, melyen a világhírű külföldi és magyar énekesek mellett – a minifesztivál, Rozé, Rizling és Jazz Napok keretében – helyi zenekarok is lehetőséget kapnak. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta, hogy a VeszprémFest programjai átalakították a város gondolkodását a kulturális programszervezésről, és egyértelmű minőségi ugrást jelentettek a megyeszékhely életében.

Miklósa és Rost először együtt magyar színpadon

Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója elárulta, hogy öt év kihagyás után a fesztivál újra visszanyúl a gyökereihez, és július 13-án operaestre invitálja a közönséget. Négy olyan világsztár lép együtt a színpadra, akik korábban mindannyian énekeltek már Veszprémben, de így együtt most először láthatjuk és hallhatjuk őket. José Cura világhírű argentin tenor, Miklósa Erika Kossuth-, Liszt Ferenc- és Príma Primissima-díjas koloratúrszoprán énekesnő, Ramón Vargas mexikói születésű tenor és Rost Andrea Kossuth-, Liszt Ferenc- és Príma Primissima-díjjal kitűntetett szoprán operaénekes Mozart és Puccini-műveket is énekel majd Kocsár Balázs vezényletével.

Az operarajongók és az érdeklődők zenetörténeti pillanat részesei is lehetnek az idei fesztiválon, mivel Miklósa Erika és Rost Andrea ez alkalommal énekel először együtt Magyarországon.



Világsztárok először Magyarországon



Az opera műfaja mellett azonban most is, mint minden évben, más műfajok kiváló zenészei is bemutatkoznak a veszprémi közönségnek. Július 11-én Ziggy Marley lép színpadra és adja első magyarországi koncertjét. Bob Marley fia három évtizedes karrierje során 16 albummal a háta mögött, nyolc Grammy-díj és egy Emmy-díj tulajdonosaként a legendás családi névhez méltó zenei örökséget tudhat a magáénak.

Július 12-én este dupla koncertre kerül sor. 20 órától Amy MacDonaldot hallgathatjuk, aki szintén először énekel Magyarországon. A skót énekes, dalszerző és gitáros, különlegesen mély és telt hangjával neves európai fesztiválok és események fellépője. Őt követi Aloe Blacc amerikai énekes, dalszerző, aki Avicii-vel közös „Wake me up” című slágerével vált ismertté.

A zárónapon, július 14-én (a fent említett, 13-i operaestet követően) Joss Stone angol énekes, dalszerző lép fel világturnéja egyik állomásaként Veszprémben. Az énekesnő olyan nevekkel zenélt már együtt, mint James Brown, Mick Jagger, Robbie Williams, Rod Stewart, Blondie vagy Melissa Etheridge.



A nagyszínpadi koncertek szabadtéri helyszíne – az Érseki Palota 2017-ben kezdődő rekonstrukciója miatt – a tavaly debütált História Kert lesz, ahol impozáns környezetben, a Séd patak partján, a várhegy alján, egy kertben várja 2-3000 fős nézőközönségét a fesztivál. A nagyszínpad esőhelyszíne most is a Veszprém Aréna lesz.



Virtuóz zene és bor

Lajkó Félix 3 arca címmel a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és zeneszerző három egymást követő estén át ad koncertet július 11-13. között, az ez alkalomra kialakított új szabadéri, 400 fős koncerthelyszínen, a Jezsuita templomkertben. A művész három különböző formációban áll színpadra: Lajkó Félix és a VOŁOSI (Lengyelország), Lajkó Félix és Jojo Mayer (Egyesült Államkok) és Lajkó Félix szóló. Ez utóbbi koncertről a művész úgy fogalmazott, hogy „bensőséges, filmes hangulatú, költőibb” program lesz.



A világhírű zenészek koncertjei mellett kiváló borokat is kóstolhatunk a párhuzamosan futó Rozé, Rizling és Jazz Napok keretében. Az Óváros téren naponta három ingyenes jazz, illetve jazz-ihlette koncert mellett a balatoni régió borászatai valamint a kézműves gasztronómia képviselői gondoskodnak az élményről – július 6-15. között.