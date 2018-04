„Én kisebbségben születtem” – Szervátiusz Tibor emlékére

Tegnap, április 25-én, 88 éves korában elhunyt Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas díjas szobrászművész, a nemzet művésze. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából, 2010 nyarán Rockenbauer Zoltán köszöntötte őt a Heti Válasz hasábjain, A nemzeti lelkiismeret szobrásza című írásával. Most az akkori cikk legfontosabb gondolataival emlékezünk a mesterre.

Szervátiusz Tibor Kolozsváron született 1930-ban. Tíz évvel az után, hogy Erdély fővárosát Romániához csatolták, s mikor még abban a reményben nevelkedtek határon innen és túl a magyar gyerekek, hogy e tragédia nem lehet végleges, a történelem majdcsak kiigazítja önmagát. Kisiskolás volt, amikor Kolozsvár visszatért, és már szinte férfi, midőn újra elveszett. Felcseperedésének legfőbb élménye, hogy édesapjával, a korszak legihletettebb székely szobrászával együtt járták a falvakat, hegyeket. Szervátiusz Jenő a húszas évek Párizsában mindent megtanult, amit csak lehetett, de olyanformán, hogy famunkáiból ne lehessen majd a francia mintára ismerni. A pesti művészkörök is csodálták, de nem értették, miként lehetséges, hogy ő Erdélyt hozta meg Párizsból, és nem Párizst viszi Erdélybe. Nem akarta, hogy Tibor fia szobrász legyen: „Elég volt nekem a magam nyomorúsága a művészetben, s akkor a fiam is abba essen? De a sors ezt hozta magával. És úgy megszoktuk egymást, még kisgyermek korától, és később, mint felnőtt barátok, mint sorstársak, és mint művészek, hogy soha eszünkbe nem jutott elhagyni egymást.”

Szervátiusz Tibor megtanulta tőle a fafaragást és a székely balladákat, de e szoros atya-fiúi szövetségben is a saját útját járta. „Rájöttem – mondta eszméléséről –, nem folytathatom apám módszerét, de nem utánozhatom azokat az izmusokat sem, amelyek Nyugaton burjánoztak.” Pedig fiatal művészként ismerte és értette az avantgárdot. Ám Szervátiusz alkotó világában a XX. századi egyetemes formakísérleteknek nem lehetett értelme. Amit ő keresett, azt éppúgy nem találhatta meg távoli tájakon, mint ahogy korábban édesapja sem. Ars poeticája: „ha magyarnak születtem, a művészetet is anyanyelvemen kell beszélnem” – és innen szemlélve, az általa is nagyra becsült Kandinszkij, Pollock, Brancuşi vagy akár Kassák bármily nagyszerűek, mégiscsak idegenek.

Vannak a magyar kultúrtörténetnek kiemelkedő alkotói, akik mély drámaisággal élik meg a szülőföldhöz tartozást. Másként és másként, de ez a látomásosan megszenvedett nemzeti sors emeli a legmagasabbra Petőfi Sándor és Ady Endre költészetét, Bartók Béla zenéjét. Szervátiusz is azok közé tartozik, aki számára a magyarság léte a művészi téma alfája és ómegája. A nagy rokonlelkekről mintázta meg legfontosabb arcmásait. Létportrék – így nevezi a szobrász –, mert az olykor végletekig leegyszerűsített vonások mögé a vajúdó sorsot igyekezett sűríteni. Már az anyagválasztással jellemez. Ady konok fejét a legkeményebb andezitből faragta 13 esztendőn át. A Petőfi-szobrok leginkább szívós fából készültek, és a halálában is megdicsőült költőt állítják elénk. Bartók intelligens, maszkszerű arcához illett a fehér mészkő, Szabó Dezső dacos ajakbiggyesztéséhez az égetett mahagóni.

Méltóságteljesen komolyak e portrék. Mosoly nincs az arcokon. A szobrász is ritkán mosolyog. „Nem vagyok jó hangulatban, amióta születtem. Tudniillik én kisebbségben születtem” – mondja. A szüntelen vívódás nem nyert feloldást azzal sem, hogy édesapjával Ceauşescu uralma elől Budapestre települtek. Hazát találni egyet jelentett a szülőföld elvesztésével.

Szervátiusz Tibor minden szobra, még a legkisebbek, az ágból faragott kicsi bálványok is, monumentálisak a maguk módján. Édesapjával készített, egyetlen közös munkájuk is emlékmű, Tamási Ároné Farkaslakán. Hatalmas alkotásai, a Kolozsvári Krisztus, a Szülőföldem Erdély: Börtön, a Petőfi halála nemigen találhattak otthonra Romániában. Többségüket magával hozta Budára, volt köztük olyan, melyet darabokra vágva kellett átcsempészni. Béke talán várta Magyarországon, de nyugalom nem. Amit itt talált, korántsem volt szívderítő. Nagy terveire az Aczél-korszak nem volt vevő, az aradi vértanúk emlékművének terve meghiúsult. A rendszerváltozás sem hozta meg a várt szellemi felszabadulást, a globalizációban pedig nemigen lát mást, mint identitásvesztést, újfajta asszimilációt. A csalódások ellenére az itteni évek köztéri szobrok sorát eredményezték szerte az országban: a csongrádi Életfa, a nagymarosi Pieta, az orosházi Fajdalom kapuja, a kőbányai Magyar oltár, a győri Boldogasszonykő, az esztergomi Hídoltalmazó Boldogasszony, a budafoki 1956-os emlékmű, a táti Ister-par, hogy csak néhányat említsünk a nagyobbak közül, hirdetik a nemzeti gondolatot. Jónéhány maradt azonban makettembrióban, mely születésre vár.

Csíksomlyó úti lakásában, a szobrai közt a mester mintha maga is szobor lenne. Figyelmeztető jel, hogy a hazához tartozunk, hogy tartozunk a hazának.