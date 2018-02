Fekete Párduc és a felvilágosult média újabb pótcselekvése

Bár a Marvel stúdió pont tíz éve ontja a szuperhősös filmeket, a Time magazin eddig egyet sem talált elég érdekesnek ahhoz, hogy címlapra tegye. Mostanáig: a napokban debütált Fekete Párduc (Black Panther) nemhogy borítót kapott, de a lap már-már Martin Luther King-nagyságú forradalomként ünnepli, amit ez a mozi jelent.

A Fekete Párduc kulturális mérföldkő – állítja a Time. És még hozzáteszi: „Ez nem csupán szuperhősfilm feketékkel. Ez tényleg egy fekete film. A rég elhanyagolt fekete közönségnek szól.”

A legutóbbi Time-címlap

Mindezt azért, mert a Fekete Párduc hőse T'Challa, az elszigetelt, ám technológiailag hihetetlenül fejlett afrikai ország, Wakanda trónörököse, egy fiktív fekete civilizáció szuper képességű ikonja, akin nem kevesebb múlik, mint a világ jövője. A Time úgy állítja be a Fekete Párduc-mítoszt, az „afrofuturista” és antiimperialista megközelítést, mint egyfajta elégtételt Afrikának és a fekete közönségnek. Nemcsak a Time sztárolja a filmet, az Atlantic, a New York Times és más felvilágosult lapok is.

És ezzel említett orgánumok mindent meg is tettek azért, hogy a közepesen érdekes, bár szépen kivitelezett tucatfilmből egy csapásra propagandatermék váljon. Pedig nyilvánvalóan nem az: egyrészt a Black Panther karaktert nem is feketék, hanem két amerikai zsidó képregényguru, Stan Lee és Jack Kirby találta ki a hatvanas évek közepén. Másrészt ugyanazok, akik most egy Marvel-filmet ünnepelnek kulturális mérföldkőként, nagyjából ugyanezt mondták a Holdfényre, a Malcolm X-re, a Ray Charles-filmre, Tarantino Django-mozijára, az Alira és még vagy egy tucat másikra.

A Fekete Párducot forradalmi filmnek beállítani körülbelül annyira értelmes, mint bojkottal fenyegetni az Oscar-gálát, amikor éppen nincs fekete színész a jelöltek között. Azaz: semennyire.