Feminista győzelem: sok száz fiatal nő veszíti el állását

A progresszív baloldal egyik legszerethetőbb tulajdonsága, hogy olykor akaratuk ellenére is megment elnyomott csoportokat, amelyek tagjai nem tudják felismerni saját érdekeiket.

Hoszteszlányok a mogyoródi rajtrácson Fotó: Europress/AFP/Andrej Isakovic

Valami ilyesmi történt szerdán, amikor a Forma-1 vezetése bejelentette: az idei szezontól száműzi a versenypályákról azokat a hoszteszlányokat, akik a versenyzők rajtszámát tartják a rajtrácson és a dobogó felé menet tapsolnak az első három helyezettnek. Ez a gyakorlat ugyanis tárgyiasítja a nőket, és nem „egyeztehető össze a modern társadalmi értékekkel”.

Ettől persze egyetlen verseny sem kevésbé élvezhető. Nem ezért fogadták negatívan a hírt a rajongók a közösségi médiában. Hanem mert úgy nőttek fel, hogy a grid girlök szerves részét képezik a vasárnap délutáni ceremóniának. Évtizedek óta ugyanolyan részei egy verseny külsőségeinek, mint a kockás zászló, a pezsgő és a győztesnek eljátszott nemzeti himnusz.

„Akinek ennyire fognak hiányozni a grid girlök a versenyekről, nézzen magába!” „Aki nem látja be, hogy ezek a nők csupán külsőségek voltak a férfiak szórakozásához és sikereihez, az vajon hogy kezeli a nőket a hétköznapokban?” – szóltak a feminista válaszok a Twitteren.

Egy valakit azonban senki se kérdezett meg. Magukat a grid girlöket. Leszámítva a BBC Radio 5 Live-ot, ahol megszólaltattak egyet. Charlotte Gash brit könyvelő, aki szabadidejében dolgozott a versenyeken hoszteszként, a következőképp kommentálta „felszabadítását”:

„Fel vagyok háborodva, hogy a Forma-1 a politikai korrektség jegyében behódolt egy hangos kisebbségnek. A hétvégéim egyik legjobb szórakozásától fosztanak meg. Én egyike vagyok azoknak a szerencséseknek, akiknek nem ez a fő bevételi forrása, de sok lányt ismerek, akiknek igen. Szeretjük ezt csinálni, és nem akarjuk, hogy elvegyék tőlünk.”

A grid girl intézménye egyébként sok változáson ment keresztül az elmúlt években. Például ahogy megjelentek a női versenyzők, úgy a grid boyok is. De a szerepük is változott. Nem csupán dekoratívnak kell lenniük, hanem magabiztosnak és tájékozottnak is, mivel gyakran egy-egy szponzor márkanagyköveteként lépnek fel egy nemzetközi közegben.

„Sportriporternek és műsorvezetőnek tanulok. Ez a munka segít abban, hogy magabiztos legyek sok ember előtt, és kommunikálni tudjak a világ minden tájáról érkező emberekkel” – magyarázta még tavaly az Amerikai Nagydíj egyik 19 éves grid girlje, Jordan Hannah. Most több száz társával együtt neki munka után kell nézni.