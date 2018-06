Ferenc pápa minden reggel így imádkozik: „Adj, uram, humorérzéket!”

Új megvilágításba kerülnek a katolikus egyház vezetői a moziban is? Sikerül megszabadulni a hamis sztereotípiáktól, hogy a Vatikán sötét, titokzatos, intrikával, botrányokkal teli intézmény? Wim Wenders különleges filmet rendezett Ferenc pápáról. Részletes háttér a friss Heti Válaszban.

Eddig leginkább ateista, balliberális rendezők nyúltak a pápákat érintő témákhoz. A Dan Brown regényéből készült Angyalok és démonok nem fukarkodott a Vatikán „bűnös titkainak” bemutatásával, a Habemus Papam (Van pápánk) című sötét komédia olyan egyházfőt állított középpontba, aki megválasztása után összeroppan, pszichiátriai kezelést kap, majd lemond. Az ifjú pápa című sorozatba belefér az intrika, a csábítás, a homoszexualitás.

Olyanra azonban még nem volt példa, hogy a Vatikán maga kér fel egy rendezőt egy pápáról szóló dokumentumfilm elkészítésére. A cannes-i filmfesztiválon mutatták be Wim Wenders A Man of his Word (Szavának embere) című művét. A német rendezőnek a Szentszék minden támogatást megadott, többórás interjút engedélyeztek Ferenc pápával. Wenders nem az egyházfőt állítja elénk, hanem azt a lelkipásztort, aki szereti a nyáját, aggódik érte. Ferenc a film végén azt mondja, két dolog nagyon fontos neki: a mosoly és a humorérzék. Ő maga így imádkozik minden reggel: „Adj, uram, humorérzéket!”

A teljes cikk elolvasható a május 31-i Heti Válaszban, mely elektronikus formában a Digitalstandon kapható.