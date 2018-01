Gyönyörűen vallja meg istenhitét a Testről és lélekről női főszereplője

„Római katolikus vagyok. Gyerekkoromban nagyon fontos volt számomra egy pap, György Ferenc, akihez hittanórákra jártunk az iskolában. Megértette velem, mi a hit, és hogyan kell jónak lenni, de nem szigorral, hanem szeretettel. És mindig tett róla, hogy sokat nevessünk az óráin” – nyilatkozza az Evangélikus.hu-nak Borbély Alexandra, a Testről és lélekről című film női főszereplője. Az Oscar-díjra jelölt alkotás színművésze Istenről szólva hozzáteszi: „Mindennap beszélgetek vele.”

A kérdésre pedig, hogy „sokszor elfelejtünk hálát adni Istennek. Ön sokszor ad hálát valamiért? Vagy inkább többször kér?”, így felel: „Azt gondolom, hálát adni, megköszönni mindig fontosabb. Azoknak is, akik jók velem, segítenek a magánéletemben és a pályámon, az a minimum, hogy megköszönöm a támogatást. De az ember ugyanakkor nagyon sokszor kér is, és ezt nem is akarnám letagadni. Mondjuk, azt is észrevettem már, hogy az a mondás: »Vigyázz, hogy mit kérsz, mert teljesül«, igaz, úgyhogy ezért veszélyes is. Így most már jobban átgondolom, mielőtt bármit is kérnék.”