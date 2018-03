Hoppál Mihály: Van remény, a hagyományaink túlélnek mindent!

„A politikusoknak néprajzot és antropológiát kellene hallgatniuk, hogy megtanulják az alapokat a kultúráról, a közösségi létről, a normális kommunikációról” – mondja Hoppál Mihály. A néprajzkutatót a magyarság legszebb ünnepéről, a polgári jelző fontosságáról és széthulló közösségeinkről is kérdeztük. Nagyinterjúnk a friss Heti Válaszban.

„Március 15-e nem volt hivatalos ünnep, ám a barátaimmal úgy döntöttünk, szeretnénk minden évben közösen megülni, mégpedig úgy, hogy megjutalmazunk egy művészt, vagy tudóst, aki kiemelkedő szolgálatot tett a hazának” – idézi fel Hoppál Mihály az 1980-ban életre hívott Március 15-e Társaság alapításáról. A néprajztudós elmondja azt is, mit gondol az akkoriban a házuk előtt álló autóban idegesen cigarettázó elvtársakról, szerinte mi a kultúra megtartásának egyik legfontosabb módja, és miért butaság a polgári jelzőt száműzni a közéleti szókincsből.

A sámánkutató beszél a mítoszok nemzeteken átívelő információs erejéről, arról, hogy a legnagyobb hősnek is áldozatot kell hoznia azért, hogy eredményt érjen el. Választ ad arra is, hogy honfoglaló őseink táltosai sámánok voltak-e, hogy mi köze Arany János Toldijának a sámánok beavatási szertartásaihoz, illetve hogy miért ne vegyük át az amerikaiaktól a Have a nice day! köszönési formát.

A Hoppál Mihállyal készített interjú a Heti Válasz március 8-i számában olvasható. A lap a DigitalStandon is megvásárolható.