Így loptok ti – exkluzív videók!

Elképesztő mértékű nyúlás – magyar producerek szakmányban „szerzik” a zenét külföldi előadóktól. Kérésünkre Czutor Zoltán megmutatja, hogyan. Döbbenetes videók.

Buli Dorina elképesztő nézettséget produkáló daláról gyorsan kiderült, hogy a zenéjét egy az egyben egy román bandától nyúlták, ám az eset cseppet sem egyedülálló az újkori magyar slágerek piacán. Sőt. Hogy A Dal című eurovíziós kutatóműsor egyik nótája milyen pofátlanul követi Alan Walker slágerét, már bemutatta Sixx az Indavideón két hete, nekem meg beugrott, hogy nem véletlenül tűnik már elsőre is olyan ismerősnek mondjuk a Wellhello Rakpartja.

Beszélgetni kezdtem erről Czutor Zoltánnal, a Belmondo frontemberével, aki hevesen bólogatott, hogy bizony-bizony, az például a Daft Punk Get Lucky című slágere szinte egy az egyben. És tényleg. Mivel mégiscsak jobban rálát a dologra, megkértem Czutort: ha tud még ilyet többet is, küldje már el az érintett dalokat. Az énekes erre nagyobb melót végzett, mint vártam: külön videókat is készített, amelyekben az eredeti dalok és magyar leszármazottaik együtt szerepelnek.

Miért vette a fáradságot?

Ugyan mindig jelen volt a magyar könnyűzeneiparban a nemzetközi trendek arcátlan másolása, de bizonyos hazai popzenei színtereken mintha a szemérmetlen plagizálás lenne már az általánosan elfogadott „alkotási” eljárás. Ha nem is tudunk ennek intézményesen gátat szabni, legalább beszélni muszáj róla, muszáj az erre érzékenyebb közvélemény és szakma figyelmét felhívni.

Hogyhogy ilyen pofátlan nyúlásokat a jog nem akadályoz meg?

Panasszal, kárigénnyel sem a közös jogkezelő szervezetek, sem egyéb személyek, vagy egyesületek nem élhetnek egy ilyen ügy kapcsán. Csak a jogosultnak (eredeti szerző, zeneműkiadó – publisher) van joga bármilyen bírósági keresetet beadni. Sokszor a jogosultak magyarországi képviselői is cinkosok a plágium elhallgatásában, különösen akkor, hogyha a plagizáló előadó és az eredeti mű tulajdonosa is velük áll szerződésben.

Nem lehet, hogy csupán inspirációról van szó?

Az ilyen – nyilvánvalóan másolt – dalok előállításánál az a legvalószínűbb gyártási menet, hogy az eredeti világslágert beteszik a zeneszerkesztő program projectjébe és elkezdik szépen az eredeti hangszereket, hangszíneket imitáló hangmintákkal felépíteni az újabb dalt. Ezért van az, hogy az esetek többségében sem a hangnem, sem a tempó nem változik a mintadalhoz képest.

De miért is baj ez?

A magyar alkotói közösség ön- és közmegbecsülését ez a rendszeres visszaélés a legmélyebb balkáni értékrendet idéző szintre süllyeszti. Kiszámíthatatlanul demoralizáló és züllesztő hatása van.

Czutor hozzáteszi, hogy az Alan Walker–YesYes afférban ráadásul egy olyan zenei producer érintett, akire korábban a lenyúlós hozzáállás nem volt jellemző. „Ezek szerint neki is mindegy lett.”

De akkor jöjjenek az ígért videók, Czutor kommentárjával!

*

DaftHello, WellPunk – Hány lehúzást bír még el a DaftPunk?

Ha valakinek kérdés lenne, hogy a Rakpart című WellHello-dal milyen kortárs sláger merész másolata zeneileg. A Daft Punk Get Luckyját hangnemben, tempóban és harmóniamenetben sem kívánta elhagyni a zeneszerző.





Matchbox Twenty - Unwell vs. Hooligans - Erről szól a játék

Ugyanaz a hangnem, ugyanazok a harmóniák és melódia. Az eredeti tempók kicsit eltérnek, de két dal refrénje gyakorlatilag megegyezik.





Milky Chance - Stolen Dance vs. Kowalsky meg a Vega x Lotfi Begi - Lehetetlen nincs

Itt a tempó kicsit más, az eredeti hangnem egy terccel arrébb van, de ennek zeneileg nem sok jelentősége van. Ha tempóban és hangnemben összehozzuk a két dalt, lesújtó hasonlóság van a kettő között és nem csak hangszerelésben.



Hanna Pakarinen - Leave Me Alone vs. Anti Fitness Club - Még vár ránk ez a föld

Ugyanaz a tempó, a hangnem, grooveok, harmóniák, hangszerelés javarésze kísérteties hasonlóságot mutat.





Jonas Brothers - SOS vs. BNF - Éld át

Itt a tempó, a hangnem és a harmóniák, grooveok és a hangszerelés is jelentősen megegyezik.





Smash Mouth - Why Can't We Be Friends vs. Varga Viktor - Lehet zöld az ég...

Fél hanggal van arrébb az eredetihez képest. A poénnál, azaz a refrénnél igazán nehéz figyelmen kívül hagyni a hasonlóságot. (Bár a refrénnél egyértelmű a helyzet, itt szerintem van valódi hozzáadott érték is – Stumpf)