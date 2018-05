Ismét lesz Lúdláb torta és Diplomata puding

A Gerbeaud 160. születésnapjára újjáélednek a régi, ikonikus sütemények, amelyeket a hétvégi Gourmet Fesztiválon már meg is lehet kóstolni.

A Gerbeaud története a soproni cukrászcsaládból származó Kugler Henrikkel kezdődött, aki 1858-ban nyitotta meg cukrászatát a mai József Nádor téren. 1870-ben átköltözött az akkori Gizella, ma Vörösmarty térre, ahol a francia ízléssel és szaktudással elkészített fagylaltokat márványasztaloknál fogyaszthatta az úri közönség, a süteményeket pedig papírtálcára csomagolva vitte haza.

A mai ház névadója, Gerbeaud Emil az 1880-as évek elején lett része a cukrászda történetének. A svájci származású cukrászt Kugler Henrik csábította az akkor már egyesített Budapestre, s mivel Kuglernek nem volt utódja, Gerbeaud Emilre örökítette üzletét, aki számos újítást vezetett be, ő honosította meg a macskanyelvet és a konyakos meggyet is. 1948-ban a patinás cukrászda állami tulajdonba került és 1984-ig a Vörösmarty nevet viselte. A Gerbeaud Gasztronómia Kft. 2004-ben vette át a cukrászda vezetését, és azt a célt tűzték maguk elé, hogy megőrizzék a hagyományokat, de meg is újítsák a kínálatot, amelynek része lett – a többi süteményhez hasonlóan kiváló minőségű alapanyagokból és kézműves jelleggel készült – Royal csokoládé vagy a Sósmogyoró-barack.

Mivel a Gerbeaudidén ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, a híres Cacao Barry csokoládélaborban egyedi csokoládét alkottak a termékeik számára. Ebből készül a jubileumra kitalált Gerbeaud 160 torta is, amelynek már a leírása is ínycsiklandó: az alapja egy kakaós vajas piskóta, amelyre vérbarack zselével rétegzett karamellás étcsokoládé mousse kerül, sókristályos pekándió ropogóssal, zölddió pürével, a tetején étcsokoládé áthúzással.

Emellett azoknak is kedvezni szeretnének, akik nosztalgiát éreznek a Gerbeaud korábbi korszaka iránt: felelevenítik a régi magyar cukrászat alkotásait eredeti és modern formában is. Így visszatér a Diplomata puding, amelynek mai változata már linzerlapra rétegzett gyümölcsvelős-vaníliás krémmel, rumpuncsba áztatott piskótával, mandularopogóssal és tejes bevonóval készül. Újraéled a Lúdláb torta, és László Tamás kreatív cukrászvezető megalkotta a XXI. századi konyakmeggy desszertet is. Először a hétvégi Gourmet Fesztiválon lehet ezt is megkóstolni, a Gerbeaud-ban pedig június 14-től.