Itt a könyvhét mérlege: idén egy bájos fiatal írónő asztala előtt kígyózott hatalmas sor

Több mint egy évtizedig az ünnepi könyvhét megnyitója után fél órával megjelent a Vörösmarty téren Esterházy Péter; tíz perc múlva már jöttek és nem akartak elfogyni a dedikálásra váró olvasók. Helyben vagyunk – bólogatott a közönség, ki örömmel, ki fanyalogva. Idén egy bájos fiatal írónő asztala előtt kígyózott hatalmas sor.

Mostanság nemcsak a Móricz Zsigmondékat az olvasó fogadására küldő, könyvhét-kitaláló Supka Géza forog a sírjában, hanem még Kádár János kultúrpápája, Aczél György is. A könyvhét ugyanis a magyar irodalom ünnepének indult, s 1990-ig az is maradt. Ma nincs az a hatodrangú krimiíró, sci-fi- vagy fantasy-szerző, aki ne jutna el Magyarországra. Nincs az az utópia, disztópia, álfilozofikus életvezető mű, az a politikai pamflet, amire ne csapnának le a régi és új magyar kiadók.

Ennek persze az olvasók látják a kárát, tudniillik ekkora mennyiséget nem lehet eladni, így az alapárba be van kalkulálva a veszteség is. Bár nem mindig látszik, a színfalak mögött őrült küzdelem folyik, no nemcsak az olvasóért, hanem a piacért. Soha még ennyi huszadrangú lektűrt gyártó üzem nem ügyeskedett, nem próbálta a másik már bejáratott szerzőjét, szerkesztőjét, fordítóját lenyúlni.

