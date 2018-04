Japán szakemberek álmodtak interaktív élményközpontot Magyarországra

A Heti Válasz is foglalkozott már azzal, hogy mi lesz az egykori Divatcsarnok sokáig bezárt épületével: nos, nemsokára újra beléphetünk a volt Párisi Nagyáruházba, és megnézhetjük, hogyan alakították át, június elsején nyit ugyanis a Future Park élményközpont, amely befogadó teret biztosít a nagy érdeklődésre számot tartó tudományos, ismeretterjesztő, szórakoztató, interaktív kiállításoknak.

Korábban a főváros különböző épületeiben, alkalomszerűen és időszakosan bukkant fel egy-egy külföldről érkező nagy kiállítás. Ilyen volt a legmodernebb technológiákat alkalmazó, látványos, játékos képességtesztekkel és egy színházi produkcióval is tarkított interaktív családi sportélmény-park, a The Champion – A Bajnok című élményexpo; a Gooól! című futballkiállítás, a labdarúgás történetének bemutatása a kezdetektől napjainkig; az emberiség történetének talán legizgalmasabb kalandját, az űrutazást testközelbe hozó Gateway to Space kiállítás; vagy a Living dinosaurs – Őskori állatkert, amelyben a látogatók interaktív módon ismerkedhettek meg a fenevadakkal. Ezek hamarosan az Andrássy Élményközpontban találnak otthonra.

A japán szakemberek által megálmodott, Magyarországon most bemutatkozó interaktív élményközpont ezen kívül is egy varázslatos világba kalauzol el, ahol a gyerekek és a felnőttek is kipróbálhatják fantáziájukat, kreativitásukat.

A rajzok életre kelnek című állomáson a látogatók által papírra vetett állatok elevenednek meg a hatalmas 3D kivetítőn, utána ugyanezekből a rajzolt állatokból készíthetnek 3D-s makettet, ami a térbeli perspektíva megértését, a kézügyességet és a problémamegoldó képességet is fejleszti. A többi állomás címe is izgalmasan hangzik: Megfestett természet, Az óriáslabdák zenekara, Zsenik ugróiskolája, Kis emberek otthona, A teremtés története, Építs városokat!

További részletek itt.