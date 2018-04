John Malkovich újra Budapesten

Ismét Budapestre érkezik John Malkovich, ennek örömére meghosszabbítják Sandro Miller fotókiállítását is.

Az amerikai világsztár Report on the Blind című önálló estjét mutatja be a magyar közönségnek május 23-án, a Budapest Kongresszusi Központban. A különleges előadás az argentin író, Ernesto Sabato On Heroes and Tombs (Hősökről és sírokról) című novellájára épül, amelyet Alfred Schnittke orosz zeneszerző Concerto for Piano and Strings című alkotása egészít ki Anastasya Terenkova zongoraművészt és az Óbudai Danubia Zenekar előadásában.

Sabato novellájának központjában Fernando Vidal karaktere áll, akinek sajátos nézőpontja szerint a vakság irányítja a világot. John Malkovich előadásában megismerjük elmélkedéseit Isten létezéséről és a vakok „szektájának” erejéről. A Report on the Blind 2016 óta óriási sikerrel, teltházak előtt megy a világ különböző nagyvárosaiban, a Forbes magazin 2016-ban a világ tíz legizgalmasabb művészeti projektje közé válogatta.

Sandro Miller fotográfus Malkovich, Malkovich, Malkovich - Tisztelet a kamera mestereinek című tárlata a Műcsarnokban Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mindemellett nagy sikerrel fut a Műcsarnokban Sandro Miller: Malkovich Malkovich Malkovich – Tisztelet a kamera mestereinek című kiállítása, amelyet a színész budapesti látogatása apropóján – és a nagy érdeklődésre való tekintettel – június 3-ig meghosszabbítanak. Az idei év leglátványosabb fotókiállítását – ahol Malkovich maga válik a leghíresebb felvételek főhősévé – eddig több mint tízezren látták. A Malkovich Malkovich Malkovich című tárlat olyan ikonikus művészek előtt tiszteleg, mint Alfred Hitchcock, Andy Warhol vagy Annie Leibovitz.

Aki még nem látta, ne hagyja ki a kiállítást, amely még élvezetesebb, ha valamelyik tárlatvezetéshez csatlakozunk. Május 8-án 18 órától Lakatos Márk stylist, show-rendező, divat-újságíró, jelmeztervező, május 29-én Litkai Gergely Karinthy-gyűrűs magyar humorista, forgatókönyvíró, főszerkesztő, június 2-án pedig Szabó T. Anna költő, műfordító és Dragomán György József Attila-díjas író, műfordító kalauzol a képek között.