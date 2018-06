Képes beszámoló a POSZT-ról

Szombaton ér véget ünnepélyes díjátadóval az idei Pécsi Országos Színházi Találkozó. Az elmúlt kilenc napban teltházas és izgalmas szakmai beszélgetések, nyílt fórumos felolvasó színházak és versenyprogramos színházi előadások is várták a nézőket.

Bár a versenyprogram válogatása mindig vitát generál, az idei találkozó egy szempontból mégis egyedülálló: még soha nem történt olyan a POSZT történetében, hogy egy mű három adaptációban is szerepeljen. Idén A kaukázusi krétakör című mű (Bertold Brecht – Paul Dessau) került be a versenyprogramba a budapesti Katona József Színház, a Miskolci Nemzeti Színház és a nagyváradi Szigligeti Színház előadásában, izgalmas próbatétel elé állítva a zsűrit és a nézőket is.

Brecht műve mellett láthattak a nézők migrációról szóló kortárs előadást, operettet, komédiát, ókori vagy éppen Ibsen-drámákat egészen újszerű felfogásban. Az előadások, a közönségtalálkozók, a szakmai beszélgetések egy-egy pillanatát mutatjuk meg most a galériánkban.

Fotó: Szkárossy Zsuzsa

