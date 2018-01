Különleges fellépéssel nyitja az új évet az Európa Kiadó

Négy hónapon belül két sikerfilm is landolt a mozikban, ami a II. világháború történetének elfelejtett mozzanatát, a Dinamó hadműveletet járja körül. Vajon aktuálisabb Dunkirk és Churchill híres „Harcolni fogunk!” beszéde most, mint bármikor az elmúlt hetven évben? Hogyan alakította a Hollywoodban befutott rendezők gondolkodását John Lukacs magyar történész? Részletes háttér a Heti Válasz január 18-i lapszámában!

A Momentum egy éve azzal a reménnyel robbant be a politikába, hogy az egész rendszert leváltják. Most azért küzdenek, hogy az első évük ne legyen egyben az utolsó is. A friss Heti Válasz annak jár utána, vajon a rendszer ilyen, vagy lehetett volna másképp is?