Különleges I. világháborús dokumentumkötetet mutatnak be

Egy család, sőt egyetlen személy dokumentumainak kis világában – mint cseppben a tenger – ott tükröződik a kor történelmének nagy drámája. Különleges könyv bemutatóját ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Gereben Ferenc művelődésszociológus a családi hagyatékban véletlenül bukkant nagymamája száz éve lappangó első világháborús levelezésére. Az előkerült 120 tábori lap, levél és képeslap, valamint egy szakadozott fényképalbum képei sarkallták „Most minden valamirevaló férfinek itt a helye!” című könyvének megírására.

A lövészárokból írt levelek sokszor csak szűkszavú közléseit levéltári és történettudományi adatok kötik össze, így azt is megtudjuk, hogy a levelek milyen hadiesemények közben vagy után íródtak. A közölt levélrészletek a harctéri hétköznapok szabadidős tevékenységeiről (például a levélírók olvasmányairól), lelkiállapotáról, harci moráljáról is tudósítanak, tehát család- és hadtörténeti információk mellett erős művelődés-, társadalom- és mentalitástörténeti vonásokat is hordoznak.

A könyv borítója

„Okos, közérthető, mégis egyszerű és sallangmentes. Minden sorából árad a segíteni akarás, a törekvés, hogy olvasójának megkönnyítse a képzeletbeli időutazást, hogy visszaröpítse abba a múltba, amitől immáron egy évszázad választ el bennünket” – írja a könyvről ismertetőjében PollmannFerenc hadtörténész.

Gereben Ferenc kötetének bemutatója január 18-án, csütörtökön 17 órától lesz a KSH-könyvtár Bibó-termében. A szerzővel Závodi Szilvia, a Hadtörténeti Múzeum tudományos munkatársa beszélget.