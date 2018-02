Kulturális hídépítő magyarok Amerikában

A március 3-i Los Angeles-i nagyszabású parti, aminek fővédnöke Szabó László Magyarország washingtoni nagykövete, és ahol magyar és amerikai művészek teszik tiszteletüket, kettős célt szolgál. Mindenek előtt az Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről című film alkotói előtt tiszteleg. De ezzel a rendezvénnyel indítja el működését egy új magyar–amerikai kulturális társaság, ami hosszú távon kívánja segíteni a két ország közötti filmes és színházi kapcsolatokat.

A társaság alapítója, Bunyik Béla producer, a magyar producerek amerikai képviselője (borítóképünkön) a Válasz.hu-nak elmondta, régóta figyeli, ahogy más országok építik kapcsolataikat hazájuk és a film fellegvára, Hollywood között. Miért nem lehetne ugyanezt megcsinálni ott, ahol mélyre nyúlnak a közös filmes gyökerek, és akkor, amikor a magyar film ismét a csúcson van?

A Magyar–Amerikai Filmes és Színházi Társaság ötlete tavaly vetődött fel a 17. Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon. Céja az, hogy hidat építsen az Egyesült Államokban aktívan működő magyar–amerikai filmesek és anyaországi társaik között. Segíteni akarja a magyar tehetségeket, rendezőket, operatőröket, zeneszerzőket, filmeseket. A társaság tagjai megosztják tudásukat, tapasztalataikat, a művészet iránti szenevedélyüket.

Az alapító Bunyik Bélát arról kérdeztük, miként tudják a célkitűzéseket a gyakorlatba átültetni.

„Egy hálózatot kivánunk létrehozni, ami valóban segíti a Hollywoodba kerülő magyar filmes tehetségeket. Szó sincs arról, hogy sztársággal hitegetnénk bárkit is. Reális alapon próbáljuk őket irányítani, támogatni abban, hogy álmaikat megvalósíthassák. Nem mindig úgy, ahogyan elképzelik. Egy fiatal magyar lány színésznő akart lenni Amerikában, és ezért sok mindent meg is tett. Mégsem sikerült betörnie. Azt tanácsoltam neki, hogy próbálkozzon a rendezéssel. Hallgatott rám. Behumi Kati In-Between című rövidfilmjét beválogatták a cannes-i filmfesztiválra. De folytathatnám a sort a tehetséges zeneszerzőkkel, jelmez- és díszlettervezőkkel, akik számára a megfelelő kapcsolatokat kell felkutatnunk” – mondja Bunyik Béla, aki ugyanakkor bevallja, hogy fel kell vállalni az őszinte, de kellemetlen szerepet is, amikor tudtára kell adni a magyar aspiránsoknak, hogy hamis illúziókat kergetnek Hollywoodban. Nem érdemes a sikeres otthoni pályát feladni sikertelen próbálkozásokért.

Bunyik Béla korábban is segítette a magyar tehetségeket Hollywoodban, de úgy véli, hogy szervezetten, csapatmunkával mindezt hatékonyabban teszik majd. Már eddig is nagy nevek vállalták a közös munkát, mint amerikai részről többek között Csupó Gábor, Gárdos Éva, Hules Endre rendező, Marozsán Erika, Kathleen Gati színésznő; Sinkovics Géza operatőr, Czomba Imre zeneszerző; magyar oldalról Enyedi Ildikó, Deák Kristóf, Hernádi Gábor rendező, Molnár Piroska, Reviczky Gábor színész, Koltai Róbert, Kern András színész-rendező, Anna Udvardy, Mécs Mónika producer.

A lista napról napra bővül. Az alapító sok levelet,sok ötletet, kérést kap, többnyire profi filmesektől. De örömmel vette annak a fiatal gyulai amatőr forgatókönyvíró-rendezőnek a sorait is, aki nagy bizalommal fordult a társasághoz, és már el is küldte egy kisfilmjét. Inspirál bennünket, hogy számítanak ránk – mondja az alapitó.

Bunyik Béla reméli, hogy a budapesti Rózsavölgyi Szalonhoz hasonlóan magyar művészek előadóestjeit is meg tudja szervezni Los Angelesben. Ellentétben a legtöbb hollywoodi sztárral a magyar színészek többsége a film mellett színházakban is dolgozik.

A társaság nonprofit szervezetként, politikamentesen kíván a jövőben működni, ami azt is jelenti, hogy nem függenek a mindenkori magyar kormánytól. Ugyanakkor várják, hogy az illetékes minisztériumok támogassák a magyar kultúra és nyelv terjesztését.

A társaság első nagy önálló erőből rendezett összejövetelét, a március 3-i Pre Oscar-Partyt a magyar néző is megtekintheti a Tv2 Tények című műsorában.