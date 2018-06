Lányok, figyelem: színdarab készült a női kultuszkönyvből

A mai napig izgatja az olvasóközönséget Sylvia Plath élete és tragikus halála, a kor ünnepelt költőjével kötött boldogtalan házassága és Az üvegbura című kultuszkönyve. A legújabb, immár csak a Digitalstandon elérhető Heti Válasz arról ír, hogy a regényből készült darabra nehezen kapni jegyet az Örkény Színházba.

Sylvia Plath egyetlen regénye Az üvegbura, de hogy is születhetett volna több, ha nem volt még 31 éves, amikor betette a fejét a sütőbe és magára nyitotta a gázcsapot. Kérdés, hogy a mű akkor is ilyen világsikert arat-e, ha szerzője nem a korszak legjelentősebb angol írójának felesége, és nem bonyolódnak olyan szerelmi háromszögbe, amelyből később újabb és újabb családi tragédiák fakadnak.

Ha azt nézzük, hogy a regény 1963-ban jelent meg, és máig töretlenül népszerű, akkor el kell ismerni, hogy kiállta az idő próbáját. Olyannyira, hogy az Örkény Színház fiatal művészei most elővették, átdolgozták, és az évad vége felé színpadra állították a teátrum stúdiójában. A hátrányból előnyt kovácsoltak, amikor a pici pódiumra olyan univerzális díszletet terveztek, amely egyszerre képes megjeleníteni a New York-i felhőkarcolók és a pszichiátria világát is.

A teljes cikk elolvasható a Heti Válasz június 21-i számában, mely a Digitalstandon vásárolható meg.