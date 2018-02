Ma született Mátyás király

Ma 575. éve, 1443. február 23-án született Mátyás király. Az évforduló alakalmából két programot ajánl ma estére, illetve a hétvégére a Magyarság Háza.

Az Angelica Leánykar ma este a budavári Mátyás-templomban lép fel

A magyar örökség, Junior Prima és Prima díjjal kitüntetett Angelica Leánykar hangversenye a Pro Patria Egyesület szervezésében ma este 19 óra 30-kor kezdődik a budavári Mátyás-templomban. Műsoron többek között Bach, Palestrina, Liszt Ferenc és Kodály Zoltán művei. Vezényel Gráf Zsuzsanna Liszt- és Bartók-Pásztory díjas karnagy, közreműködik Tóka Ágoston orgonaművész és Kruppa Bálint hegedűművész. Szólót énekel Deák Andrea.

Február 23 és 25. között rendezi meg az Amaryllis Társaság és a Kincses Kolozsvári Egyesület a XXVI. Kolozsvári Mátyás Napokat. Pénteken az érdeklődők előadást hallhatnak Hunyadi Mátyás királlyá választásáról, de lesz kiállítás is Mátyás király életterei címmel, az Amaryllis együttes pedig reneszánsz táncokat mutat be. Szombaton az Udvarhelyi Táncműhely táncjátékot mutat be Benedek Elek meséje nyomán Az aranyszőrű bárány címmel, Mátyás király korába pedig interaktív kiállítás kalauzol. 17 órától a csíkszeredai Fesztiválkórus énekel, utána pedig zenés-fáklyás felvonulás veszi kezdetét. Este a budapesti Musica Historica régizene-együttes ad koncertet. Vasárnap a résztvevő művészek születésnapokat ünnepelnek.

