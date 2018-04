Magyaroktól ideges a New York-i elit

Egy új médium mindig politikai káosszal köszönt be, ez köti össze korunkat a harmincéves háború korával, Daniel Kehlmann új regényének témájával. A német sztárszerző egy magyar írót tart nemzedéke legnagyobb tehetségének. Nagyinterjúnk a csütörtöki Heti Válaszban.

„A brutalitása és tudatlansága fogott meg: a vallásháborúk okozta felfordulás, a XVI. és a XVII. századi németországi boszorkányüldözések elképesztő mértéke – indokolta Daniel Kehlmann, a múlt hétvégi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége, hogy miért a harmincéves háborút választotta új regénye, a Tyll témájául.

„A nyomtatásnak köszönhetően ekkoriban jelentek meg Európában a tömegesen terjesztett pamfletek. Ez volt az első háború, amelyben minden fél propagandával árasztotta el a tömegeket, s vallási gyűlöletet és politikai zűrzavart keltettek – mutatott rá. – Ma a közösségi média okoz zűrzavart a fejekben. Úgy tűnik, az új médium mindig politikai káosszal köszönt be. Bízom benne, hogy idővel megtanuljuk helyesen kezelni a közösségi médiát is, kialakulnak az etikai szabályai; a Google és a Facebook nagy erőkkel dolgozik rajtuk.

Kehlmannt a történetmesélés és a humor fontosságáról is kérdeztük. Elárulta azt is: ha a New York-i irodalmi elitet akarja idegesíteni, az amerikaiaknál érdekesebb magyar írókat dicséri.

