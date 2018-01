Oscar-díjra jelölte a Testről és lélekről című magyar filmet a legjobb idegen nyelvű alkotások között az amerikai filmakadémia, amely kedden Los Angelesben jelentette be a hollywoodi elismerés végső esélyeseit. Enyedi Ildikó műve az Una mujer fantástica című chilei, A négyzet című svéd, a The Insult című libanoni és a Szeretet nélkül című orosz alkotással lesz versenyben a díjért.

Vajon meglehet zsinórban a harmadik magyar Oscar is? Csökkenti az esélyeinket a korábbi győzelmek időbeli közelsége?

Utóbbi kérdésre válaszolva: két érvünk is van amellett, hogy nem. Egyrészt míg a Saul fia 2016-ban ugyanabban a kategóriában nyert, mint amiben most a Testről és lélekről indul, addig a tavalyi Mindenki a rövidfilmek között győzött – vagyis a ’Best Foreign Language Film’ kategóriában nem „torlódnának” a magyar győzelmek.

Bár elvileg még az sem lenne kizáró tényező. Ha valaki vet egy pillantást erre a listára, akkor láthatja, hogy többször is előfordult már az Oscar-díjak történetében, hogy egy nemzethez tartozó rendezők zsinórban kétszer nyertek. Dánia például 1987-ben és ’88-ban is ünnepelhetett: először Gabriel Axelt a Babette lakomája című filmért, aztán Bille Augustot a Hódító Pelle című alkotásért. Egy évtizeddel korábban Franciaországgal történt meg ugyanez – 1977 és 1978 is a francia rendezők éve volt az Oscar külföldi filmeknek szóló kategóriájában. Olyan pedig tényleg sokszor előfordult már, hogy ha nem is zsinórban, de egy év kihagyással nyert egy nemzet kétszer is: például ’95 és ’97 is a holland rendezők éve volt.

Tehát a Testről és lélekről esélyeit nem veti vissza a Saul fia és a Mindenki győzelme. Mondanunk sem kell, hogy a magyar film történetének legnagyobb sztorija lenne, ha a szobrocska harmadjára is összejönne. (Az amerikai szaklapok egyelőre nem emlegetik az esélyesek között Enyedi Ildikó filmjét, de ez még nem jelent semmit.)

Kiegészítés. Az Origo Filmklubot korábban vezető Varga Ferenc írja twitteren a következőt: „Megnyugodhatunk, mert amikor legutóbb jelöltek Arany Medve-díjas filmet Oscarra (Nader és Simin - Egy elválás története, 2012), akkor az meg is kapta.”