Mi az: tavaly még a fehér felsőbbrendűség melegágya volt, idén a sokszínűség kis bástyája lesz?

Miért vesznek feltűnően sok Budwesier sört vasárnap Amerika „nemzeti ünnepén”, a Super Bowl napján San Franciscóban? Mint mostanában mindennek, ennek is politikai magyarázata van.

Nemet váltó kiskorúak képeivel sokkolja Amerika után a magyar olvasókat is a National Geographic. Ahogy viszont a csütörtöki Heti Válaszból kiderül, a tudomány mai állása szerint ezek a gyerekek egy tragikus és helyrehozhatatlan félrekezelés áldozatai.

A Pál utcai fiúk ma is az egyik legmenőbb történet, a János vitéznél nincs jobb „akciófilm”, és verseket hallgatni is kúl. A felnőttek is újraértelmezhetik gyerekkoruk kötelező olvasmányait számos jelenleg futó színházi előadáson. Részletek a friss Heti Válaszban.