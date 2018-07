Müller Péter Sziámi: Mindig azt csináltam, ami történni akart

„Akkor szabad valamit létrehozni, ha idealista módon csinálod” – mondja Müller Péter Sziámi, akivel a kisfesztiválok különleges hangulatáról és a szigetes emlékekről beszélgettünk, valamint arról, hogy milyen az, amikor valaki írónak születik. A Müller Péter Sziámi AndFriends augusztusban fellép a Balatonnál, a Kultkikötőben és az Őrségben, a Hétrétország fesztiválon is.

– Milyen kötődése van a Balatonhoz?

– Nagyjából ugyanaz a helyzet mindkét környékkel, van egy személyes odatartozásom, és van aktuális is. Gyerekkoromban minden nyáron a Balatonnál nyaraltam, először rendszerszerűen Alsóörsön a nagynénéméknél, aztán rendszertelenül, mert az anyukám mindig nyári balatoni vendéglátóhelyeken dolgozott. A legjobb haverom szüleinek meg Balatonszárszón volt nyaralójuk, ők is mindig meghívtak, de Balatonszemesen is sokat nyaraltunk. Később a feleségem szülei vettek egy házat Balatonalmádiban, pár évvel ezelőtt pedig mi is beszereztünk egyet, azóta megint rendszerszerű az ittlétem.

– És az Őrséghez?

– Az Őrséghez is van kötődésem, régebben hat évig egy kis faluban laktam Zalában, ami ugyan nem az Őrség, de sokat voltunk ott, táborokat is szerveztünk. A házunk a mai napig megvan, a Nyugat-Dunántúl kifejezetten otthonos nekem. Az ottaniakból felállt Sziámival volt egy időszak, amikor borzalmasan besűrűsödött a zenekar körül a kommunikáció, havi háromezer levelet is kaptam, és rengeteg fellépésünk volt. Előfordult, hogy beállított hozzám egy gimnáziumi osztály, hogy jöttek tanulmányi kirándulásra, szóval már kezelhetetlen volt a helyzet. Úgy éreztem, hogy ezt a problémát meg kell oldani, így szerveztünk egy egyhetes nyári tábort Zalaegerszegen, Alsóerdőn. Már a második alkalommal a 80 helyre 8000 ember jelentkezett, kinőttük a helyszínt. Ebből lett az első Sziget Fesztivál, ahová még a 8-10 ezer stabil rajongónál is jóval többen, összesen negyven-valahány ezren jöttek el. De visszatérve a kérdéshez, mostanában elég sokat nyaraltunk az Őrségben, többek között Nagyrákoson, a barátaimnál, másrészt rendszeresen fellépünk a Virágzás Napjain és a Hétrétország fesztiválon is. Mindig egyedi produkcióval jártam ott, hol Darvas Feri, hol Szakcsi Lakatos Béla a partnerem, legutóbb Leonard Cohen-dalokat vittünk a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekarral, most pedig az új lemezünk adja majd a koncert törzsét. Nagyon jó hangulatú mindkét fesztivál, az ottani környezetet és az embereket is szeretem, Sülyi Péter, az őrségi fesztiválok alapítja és főszervezője pedig egészen különleges, összetett ember, ami belőle sugárzik, az nyilvánul meg az egész rendezvény atmoszférájában.

– Mennyire vallja tudatos embernek magát: a logikus érveket vagy inkább az érzéseit követi?

– Mindig az érzéseimet követem. Ez nem jelenti azt, hogy nem vagyok aktív ember, de mindig csak azt csináltam, ami igazán meg akart történni. Sokáig Hollandiában éltem és dolgoztam, meghívtak előadónak is, Optimal programming in culture néven futott a tantárgyam. Akkor tettem fel magamnak ezt a kérdést, amit most ön kérdez. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy akkor szabad valamit létrehozni, ha idealista módon csinálod. Ha először megvan az ideája valahol egy kicsit följebb. Ha pedig az nagyon le akar jönni, akkor mindig meg kell nézni, hogy itt van-e az ideje, van-e hozzá hely, lehet-e finanszírozni, vannak-e hozzá társak, lesz-e rá közönség. Tehát, hogy elég-e egy picit lökni rajta – annyi még akkor is kell, ha már-már evidencia. Meg kell érezni, hogy ez most egy szerelemgyerek, ami ide akar jönni, vagy egy keservesen kierőszakolt terhesség.

– Ezekre ráérez és tud különbséget tenni?

– Fontos, hogy az ember ne legyen befolyásolható. Mindegyik zenekarom nagyon sikeres volt, az URH, a Kontroll Csoport és a Sziámi is, de amikor elértünk egy szintet, elengedtem őket. Az URH idejében már filmrendező is voltam és csináltam olyan filmeket, amik nagy érdeklődést váltottak ki, de végül nem lettem életműszerűen rendező, talán, mert az első három filmemet betiltották. Tarr Bélával voltunk osztálytársak, lehettem volna egy másfajta, Tarr Béla elhivatottságú filmrendező, de valamiért én inkább a költészetből és a versekből vezettem le az életemet.

– A Sziget tapasztalataira hogyan tekint most vissza?

– Néhány évvel ezelőtt megjelent egy könyv a Sziget Fesztiválról, és azt írták, hogy a Sziámi dalaiból lett a Sziget, ami féligazság, mert bár valóban onnan indult, de azóta rengeteg rátermett ember szakértelme és munkája van ebben a projektben. A Sziget ebből a sok mindenből lett az, ami most, azaz Európa többszörösen legjobb nagyfesztiválja. Professzionális és verhetetlen, egy ilyen és ekkora országban eleve csoda, hogy létre tudott jönni. De igazából a Szigetből is akkor léptem ki, amikor azt éreztem, hogy karaktert vált, és a vállalkozásjellege kezd dominálni. Örültem, hogy sikeres, és drukkolok neki, körölbelül úgy, ahogy a gyereke sikerének örül az ember. Sokan kérdezik, hogy zavar-e amilyen a Sziget most, de ha költő létedre a gyerekedből közgazdász lesz, az sem zavaró, az a fontos, hogy jó legyen neki. Azt is gondolom, hogy a változások ellenére a fesztivál megőrizte szellemi alapkarakterét, és egyszerűen csak egészségesen és életképesen fejlődött a lehetséges legjobb irányba. Persze, nagy kérdés, hogy a mostani tulajdonosváltás milyen változást hoz. A rendezvény hihetetlen módon egy világ- kompatibilis nagyfesztivállá nőtte ki magát. De én ezekkel a hullámokkal sose tudtam igazán úszni, mindig azt szerettem, ha születik valami kicsi és az nőni akar, nekem ez addig jelent komoly izgalmat, amíg felnőtté nem válik. Viszont a mai napig a Sziget a bejegyzett munkahelyem, és az Andfriends-szel, mint minden évben, most is mi adjuk a fesztivál zárókoncertjét.

– Sok helyen fellépnek: mennyire kritikus a többi fesztivállal?

– Nem kritikus vagyok, hanem drukker. Azok a fesztiválok, amelyek jó pár évet túlélnek, a maguk nemében mind jók. Én azt szeretem, amikor elmegyünk egy olyan helyre, amiről fogalmunk sincs, mert még nem voltunk ott. Az újat mindig jobban szeretem, mint a kitaposott utat. Most például elmentünk a Kiskunságba, Kecelre egy meggyfesztiválra, azért mert nagyon kedvesen hívtak. Odamentünk és kiderült, hogy azt a települést a meggy tartja életben, az egésznek a kulcsfigurája pedig egy egykori bölcsészfiú, aki meggykereskedő lett, és a mi zenénken nőtt fel – rögtön megtaláltuk a közös hangot. Már csak azért sem vagyok kritikus, mert pontosan tudom, mekkora küszködés egy ilyet életben tartani.

– Van sok hasonló kisfesztivál, például Szóládon is harmadik éve rendezik meg az Ízek, Versek, Madárfütty fesztivált, ami a kultúrát próbálja visszacsempészni a hétköznapokba.

– Na, oda akkor biztos mennénk. Sokan nem hiszik el, hogy mi ilyen pici helyeken is szívesen játszunk és ezért nem is hívnak. A Tű Fokán Művészeti Fesztivál is ilyen a Nógrád megyei Garábon, idén Kirschner Péterrel, az AndFriends zeneszerző-gitárosával duóban mentünk, mert azt kérték, hogy egy mezőn, a tábortűznél koncertezzünk. Jólesett. Kis helyekre egyébként is mindig boldogan megyek. Amikor már túlvagy azon, hogy játszottál 70 ezer embernek és utána fellépsz például a 60 fős Nyitott Műhelyben, ami egy szédületes hely, ahol érzed az emberek rezdülését is, azzal lehet együtt lenni. Két különböző helyzet. Annak viszont örülök, hogy megszűnőben a szakadék a mainstream pop-rock zene és az alter műfaj között, ezek mostanra már valamelyest közelítenek egymáshoz. A mainstream próbál meríteni az alterből, az artrock pedig megtanul jól megszólalni, mert ez ma már alapelvárás.

– Mikor dőlt el, hogy az írói pályát választja – vagy inkább az írás választotta ki önt?

– Már hároméves koromban tudtam, hogy költő leszek – igazából előbb írtam verseket csupa nyomtatott nagybetűvel, minthogy rendesen beszélni tudtam volna. Végh György költő-műfordítót gondoltam és tudtam apámnak, és bár nem éltek együtt édesanyámmal, jártam hozzá és sokat beszélgettünk fordításról meg versekről. Aztán történt az életemben az a fordulat, hogy az „igazi” édesapám, Müller Péter író valamilyen természetes és misztikus okból bekerült a családba. Nagyon nagy találkozás volt, lehetünk mi apa és fia, de lehetnénk testvérek is, önmagában az, hogy valakinek az apja író, még mindig nem jelenti azt, hogy együtt fognak írni. Egy darabig én voltam a szerkesztője és a kiadója is, darabokat is írtunk együtt. Tizenkét éves voltam, amikor elkezdett nekem írói feladatokat adni, ezt megelőzően csak verseltem. Ő pedig megkérdezte, hogy mi lenne, ha megpróbálnék novellát írni. Kivágott egy fotót az újságból, és azt mondta, hogy írjam meg hozzá a történetet. Közben tízéves korom körül elvitt egy irodalmár családi barát Weöres Sándorhoz, aki nagyon biztatott – a legenda szerint a Bóbita egy részét korábban már nekem írta. Ő vitt tovább Vas Istvánhoz és Kormos Istvánhoz is. Nagyon korán eldőlt tehát nálam, hogy írni fogok, mert egyszerűen csak jöttek hozzám a versek, én meg leírtam, megformáztam őket. Azt gondoltam, ez a költés. Aztán később, amikor falun laktunk, édesapám megkeresett, hogy egy zenés darabjához szeretné, ha én írnám a verseket. Elég húzós beavatás volt ahhoz képest, hogy nem csináltam még ilyet, de közben iszonyú erős, pozitív élményt is jelentett. Ez a Mária Evangéliuma volt, amit tőlem a kutya nem várt el akkoriban, hiszen közben a Fekete Lyukban rock and rollt énekeltem. A darabnak nagyon nagy sikere lett. Két éve játszottunk a Művészetek Völgyében az AndFriends-szel, ahol odajött hozzám Dejcsics Konrád, a Pannonhalmi Főapátság bencés szerzetese és kulturális vezetője, és elmesélte, hogy gimnazistaként ott volt a Mária Evangéliuma II. János Pál pápának tartott bemutatóján, ami életre szóló élményt adott neki. Ezekért a visszajelzésekért is érdemes ezt csinálni.

– A Müller Péter Sziámi AndFriends új albumán milyen dinamikára épülnek a dalok, van egységes alapüzenete a lemeznek?

– A címe az, hogy Nevess Magadra!, ami önmagában is elég sokatmondó. Ez a Cukortükör című szám refrénjéből van egyébként, és már a szó kapcsán is elindult egy nagyon hosszú spontán kommentelési folyam a neten. Nekem a „cukortükörről” először az jut eszembe, hogy anno egy film készítése során, ha össze akartunk törni egy üveget, akkor cukoroldatból készítettük el, mert az, ugye, nem vágott meg senkit. De sokkal erősebb az a jelentése, hogy az ember cukrozott tükörben látja önmagát. Másrészt amikor magyartanár voltam, mindig azt mondtam, hogy egy vers nem valamiről, hanem önmagáról szól. A lemezünknél is így van ez, 15 dalt tartalmaz, de a sokfélesége ellenére van egyfajta íve, ami értelmezhetővé teszi. Akár többféleképpen, hallgatófüggően is.

– Milyen színházi munkákkal foglalkozik mostanában?

– Egyrészt most fejeztem be egy operát Kesselyák Gergellyel, aki nagyon régi kollégám, barátom, alkotótársam, a Hazatérés című amerikai regényt dolgoztuk fel. Éppen tegnap ültünk le ennek kapcsán a reménybeli rendezővel, Alföldi Róberttel. Jávori Ferenc Fegyával zenés játékot írunk az Operettszínház megrendelésére, ez is a befejezéséhez közeledik, a jövő évadban fogjuk bemutatni. Mindemellett dolgozunk egy színházi esten is Stefanovics Angélával, és csináltunk és fejlesztünk egy zenés darabot Egressy Zoltánnal és az AndFriends-szel is. Ennek télen a Katona József Színházban zajlott a vázlatszerű előbemutatója. A koncerteken Pintér Béla társulatával folyamatos a közös munka, de készülünk egy klasszikus-szimfonikus koncerttel is jövőre az Erkelben, amit idén szeptember 28-án a Madách Színházban előz meg egy nagyobb koncertfellépésünk. Mindenre nyitott vagyok, amiről azt gondolom, hogy a maga műfajában jó, de közben otthonos érdeklődés van bennem a merészen kockázatos dolgok iránt is.