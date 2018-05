Ne felejtsük: vasárnap gyereknap!

Három színvonalas, ingyenes programot javasolunk.

Ismét valódi csodaországgá alakul május utolsó vasárnapján a Müpa. Az ingyenes Cifra Palota XXL – Gyermeknapot május 27-én a PASO koncertje nyitja, koncertek és meseelőadások lesznek három színpadon. Bent, az épületben és kint, szabadtéren is rengeteg kreatív és ismeretterjesztő foglalkozás várja azokat a gyermekeket és felnőtteket, akik tartalmas kikapcsolódásra vágynak. Szép idő esetén a piknikkosarat sem érdemes otthon felejteni, aki pedig hajóval érkezik, annak már a Müpába vezető út is kalandos lehet. A hétvégi menetrendet itt lehet megnézni. További információk a Müpa programjáról itt és itt.

A Hatszín Teátrum cseles, mert ők május 26-án, szombaton várják programokkal a kicsiket, de így ez legalább nem ütközik a vasárnapi programokkal. Az ingyenes gyereknap során lesz számtalan előadás, fellép többek között Gryllus Vilmos. Az előcsarnokban cicabábot lehet készíteni, de lesz lufihajtogató bohóc, csillámtetoválás és arcfestés is. A BOOKR Kids jóvoltából mesetableteket is kipróbálhatnak a gyerekek, sőt bio termékeket is lehet kóstolni. További információk itt.

Vitéz László menyecskét keres -Barna Zsombor vásári bábjátéka a Hatszín Teátrumban

A Vasúttörténeti Parkba mindig érdemes kilátogatni, május utolsó hétvégéjén azonban mindkét nap várják a gyerekeket, 14 év alatt ingyen. Szombaton és vasárnap is lesz Közlekedési nap, emellett lesz számos előadás, vasárnap 11 órától például Szalóki Ági énekel. Ugrálóvár, trambulin, labdafürdő, elektromos kishajók vezetésére, kézihajtányozás, lóvasút és sínautó – kell ennél több gyereknapra? További információ a programokról itt.

Igaz, nem ingyenesen, de az egy hete nyílt Holnemvolt Várat és Hetedhét Palotát is érdemes felkeresni az állatkertben – garantáltan izgalmas családi program. Bővebb információt itt lehet erről olvasni.