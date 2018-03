Nem is ér semmit a „külföldi” Oscar? Nagy tévedés!

Vasárnap ismét magyar filmért, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotásáért drukkolhatunk az Oscar-gálán. De vajon mennyit ér az idegen nyelvű filmek Oscarja, ha az est kimondottan az amerikai film ünneplése, és a 24 díjazásra jelölt kategóriából mindössze egy értékeli a külföldi filmet?

Az Oscar története azt igazolja, hogy fontos betörni az amerikai piacra, fontos a legnagyobb filmakadémia figyelme, és nem akárkik társaságába kerülhet a győztes.

A nagy európai filmfesztiválokkal ellentétben az Oscar nem filmbemutató, hanem a külföldi országok által legjobbnak tartott, felterjesztett filmek versenye. Ez az az alkalom, amikor Hollywood irányításával az amerikai közönség is kitekinthet, felfedezheti a világ mozijainak kiemelkedő darabjait. Idén 92 ország jelölte filmjét, amiből egy külön bizottság választotta ki a legjobb ötöt. Már ide bekerülni is óriási dolog. A filmakadémia tagjai titkos szavazással ítélik oda az Oscar-díjat március 4-én.

Az idén 90 éves versenyhez csak 62 évvel ezelőtt csatolták az idegen nyelvű filmek kategóriáját. Nagyszerű produkciók, kiváló rendezők nyerték el a szobrot a világ minden tájáról. Ehhez a klubhoz tartozni nagy dicsőség.

Négy Oscart nyert Federico Fellini, hármat Ingmar Bergman, kettőt Vittorio de Sica, kettőt Akira Kurosawa. Elismerték az olyan nagy európai rendezőket, mint Francois Truffaut-t, Louis Bunuelt, Pedro Almodovárt. Az utóbbi évtizedekben kitárult a filmes világ is, az iráni új hullám kiemelkedő rendezője, Asghar Farhadi két Oscart nyert.

De akadtak nagy melléfogások is. 1998-ban az olasz Roberto Benigni Az élet szép című filmjének ítélték oda az Oscart a kritikusok nagy döbbenetére, akik a legszentimentálisabb, legolcsóbb holokausztfilmként húzták le a produkciót.

Magyarország két Oscar-díjat nyert ebben a kategóriában. Szabó István Mephistóját 1982-ben tüntették ki. 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia filmje lett a legjobb. Ki felejtené el Szabó István önfeledt örömét, amikor a főszereplővel, Klaus Maria Brandauerrel összeölelkezik? Vagy Nemes Jeles László visszafogottságában is megható beszédét?

Szabó István és Nemes Jeles László az Oscarral

Magyar film tízszer volt a legjobb öt között. Úgy tűnik, hogy az amerikaik kedvence Szabó István volt, akinek négy filmje is versenyben volt az Oscarért. Bár Magyarország többször is felterjesztette, Jancsó Miklós filmjeit, soha nem válogatták be a legjobb öt közé.

A legjobb öt közé került magyar filmek:

1968 - Fábry Zoltán: A Pál utcai fiúk

1974 - Makk Károly: Macskajáték

1978 - Fábry Zoltán: Magyarok

1980 - Szabó István: Bizalom

1982 - Szabó István: Mephisto – Oscar-dij

1983 - Gyöngyössy Imre-Kabay Barna: Jób lázadása

1985 - Szabó István: Redl ezredes

1988 - Szabó István: Hanussen

2016 - Nemes Jeles László: Saul fia – Oscar-díj

2018- Enyedi Ildikó: Testről és lélekről



Amikor a kategória győztesét kihirdetik, a film címe mellett az országot említik meg. Hiszen az alkotók mellett egy ország dicsősége is az Oscar-díj. Igaz, a mai globalizált világban az már nem fordulhat elő, ami 1964-ben történt Federico Fellinivel. Az olasz himnusz dallamára ment a színpadra, hogy átvegye a Nyolc és félért járó Oscart.