Ott ütötték, ahol érték – mérlegen Vidnyánszky Attila 5 éve

Vidnyánszky Attila 2013-as kinevezése a Nemzeti Színház élére nagy indulatokat váltott ki. A szakma hangadói tudták, hogy az utóbbi évtizedek legizgalmasabb rendezőjéről van szó, mégis a távozó Alföldi Róbertet siratták. Az igazgató mérlege tisztújítás előtt a friss Heti Válaszban.

Vidnyánszky Attila felkészültségét, rendezéseinek eredetiségét, költőiségét, katartikus erejét 2010 előtt senki nem kérdőjelezte meg. Csak hát a politika közbelépett. Vidnyánszky színházteremtő ambícióját előbb Debrecenben, aztán Budapesten is komolyan vette a 2010-ben másodszor is kormányra jutó Fidesz. Elvben jobb igazgatót el sem lehetett képzelni a Nemzeti élére, ha Alföldi Róbertnek lejár a mandátuma. De hamarosan kiderült, mások a magasztos elvek, a szakmaiság és mások a hatalmi érdekek. Aki ad magára, nem teszi be a lábát a Nemzetibe – hangzott a suttogópropaganda, ami egy időre meg is tette a hatását.

A politikai hatalomból kiszorult liberális értelmiség foggal-körömmel kapaszkodott a kulturális intézményekbe, ragaszkodott volna a színházi hegemóniájához is. Vidnyánszkyt ott ütötték, ahol érték. Ha fehér inget vett, magyarkodott, ha fekete mellényt, fasiszta lett. Kevésbé erős idegzetű ember bedobta volna a törülközőt. Ő csinálta, mégpedig az igencsak öntörvényű Eperjes Károllyal az oldalán.

