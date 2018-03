Ráckevei Anna: „Attól, hogy a másik másképp gondolja, még nem kell gyűlölni”

„Ha azon lennénk, hogy a számonkérhetőség működhessen az országban, akkor előrébb jutnánk” – mondja Ráckevei Anna, aki március 15-én kiváló művész lett. A debreceni színházigazgató mindennapi kis félelmekről és a Vidnyánszky-örökségről is beszél a friss Heti Válaszban.

„A félelem, kisebb-nagyobb mértékben, állandóan bennünk van, és nem is kell így hívni, hívhatjuk lámpaláznak is. Miközben színészként naponta vállaljuk, hogy megmérettetjük magunkat emberek előtt, izgalom is van bennünk, hogy sikerül-e újra megugrani a szintet, újra hatni rájuk. Mindennapi kis félelmeinken lovagolunk, mint egy hullámlovas, ám ha legyőzzük őket, nagy energiák szabadulhatnak fel” – mondja Ráckevei Anna.

A színművész-színházigazgató bár sokáig fővárosi teátrumokban volt társulati tag, 2006-ban meg sem állt Debrecenig. Ráckevei Anna arról is beszél, hogy miért érezte úgy, hogy színházigazgatónak kell lennie a cívisvárosban, hogy mit tudott kezdeni elődje, Vidnyánszky Attila örökégével, és mire legbüszkébb direktorként az elmúlt öt évből. Kiderül az is, áldás-e vagy átok a vidéki színházaknak, hogy minden műfajt műsoron kell tartaniuk, és hogy érezte-e valaha, hogy jobb lenne, ha férfi volna igazgatóként. Elmondja, mit gondol a színházi szakma megosztottságáról, illetve elárulja, hogy mi volt az a rövidke mondat, ami annak idején, a harmadik sikertelen főiskolai felvételi után rengeteg erőt adott neki.

