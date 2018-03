Sokan ezért álltak sorba március 15-én

Gipszmásolatok kiállítóhelyének szánták, majd raktár lett, ahová földi halandó több mint 70 éve nem tehette be a lábát. A Szépművészeti Múzeum átfogó felújításának köszönhetően most újra régi pompájában ragyog a Román Csarnok, amely március 15-étől húsvétig ingyenesen látogatható. Csarnoktörténet a friss Heti Válaszban.

Budapest II. világháborús ostromában a Szépművészeti Múzeum épülete súlyosan megsérült, a teteje több helyen beszakadt. A károk nagy részét azóta helyreállították, a múzeum nagy termeit jórészt felújították, ám a Román Csarnok kimaradt a sorból. Pedig ez a terem viharvert állapotában is fenséges volt, festett falai rokkantan is őrizték a múlt egy szeletét. A csarnokot több mint 70 éve zárták el a nyilvánosság elől, de most újra régi fényében ragyog.

A Heti Válasz legfrissebb számában részletesen írunk arról, hogy a Román Csarnok miért vált mindent elnyelő raktárrá. Kiderül, hogy milyen ikonográfiai ábrázolásokat, heraldikai elemeket, díszítőmotívumokat festettek a falakra a kor legkiválóbb mesterei, és hogy mi okozta a legnagyobb kihívást a mostani restauráláskor. Beszámolunk arról is, hogy mikor és milyen kiállítással nyílik újra a Szépművészeti teljes egészében, illetve, milyen új koncepció alapján költöznek, vagy nem költöznek vissza műtárgyak a Várból a Hősök terére.

