Szamosi Zsófia: „Nem akarok celeb lenni”

Örülnék, ha valaki nagy szerepeket látna belém, ha valakinek én lennék „a” színésznője, de ez eddig nem jött el – mondja Szamosi Zsófia, aki az Egy nap című film főszerepére Kassán nemrég megkapta a legjobb filmszínésznőnek járó díjat. Interjúnk a digitális Heti Válasz friss számában.

„Anna életében ott vannak a hétköznapi feladatok, miközben a háttérben húzódik egy súlyos magánéleti dráma is. Egy olyan probléma, ami folyamatosan foglalkoztatja őt, és amit ezért folyamatosan érzékeltetni kell a nézővel is” – mondja a Heti Válasznak Szamosi Zsófia, az Egy nap című filmben játszott karakterről.

Az interjúból kiderül az is, miért gondolja úgy, hogy a színészi pálya a szerencsén túlmutató rejtélyes dolgokon is múlik, miért hagyta ott egy évtized után a Pintér Béla Társulatot, és bejött-e neki ez a váltás. Beszél arról is, hogy miért vállalta, hogy zsűritag lesz a Pécsi Országos Színházi Találkozón, hogy miért nem Alföldi Róbert lett a legjobb férfi főszereplő a POSZT-on, hogy milyen munkákat vállalna szívesen, és hogy miért nem érzi úgy, hogy folyton szem előtt kellene lennie.

Az interjú a friss Heti Válaszban olvasható. Lapunk jelenleg csak elektronikus formában kapható a Digitalstand.hu oldalon. Csak egy kattintás!