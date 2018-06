A könyv, ami nélkül nem érdemes a Balatonra indulni: itt a 2018-as gasztrokalauz!

Minden korábbinál több, 400 helyet ajánl a Magyar Konyha hatodik alkalommal kiadott balatoni gasztrokalauza. A magazin nyári számával együtt idén a régió legjobb borászait, éttermeit és strandbüféit tömörítő Balatoni Kör térképét is megkapják az olvasók.

A Magyar Konyha először 2013-ban csomagolta hozzá júliusi-augusztusi összevont számához hazánk első regionális gasztronómiai kalauzát. A kiadvány 170 éttermet, büfét, cukrászdát és borászatot ajánlott az olvasók figyelmébe. A szerdán megjelent hatodik kiadás immár 400 helyre kalauzolja el a minőséget kereső vendégeket a tó partján és a környező régiókban. Közülük több mint száz újonnan nyílt vagy először szerepel a kiadványban.

A Magyar Konyha magazin hat éve azzal a céllal indította útjára a kalauzt, hogy tudatosítsa: a „tömegétkeztetés lehangoló zsákutcái” mellett minőségi vendéglátók is vannak a Balatonnál, ahol fontos a szakértelem és a vendégekkel való kapcsolat – idézte fel a kalauz sajtóbemutatóján, a Gundel étteremben Lévai Anikó, a magazin szerkesztőbizottságának elnöke. Hozzátette: az, hogy idén már négyszáz ilyen helyet találtak a lap munkatársai, bizonyítja, hogy a gasztroforradalom immár nem ígéret, hanem valóság a Balaton partján.

A kiadvány összeállításakor a Magyar Konyha szerkesztősége szorosan együttműködött a régió legjobb borászatait és vendéglátóit tömörítő Balatoni Körrel. A 2014-ben alakult egyesület idén először saját gasztrotérképen mutatja be 41 tagját, melyet a Magyar Konyha magazin vásárlói is megkapnak az összevont nyári szám mellékleteként. A tagok közül többen – például Csapody Balázs, a Kistücsök Étterem tulajdonosa – a kiadvány bemutatóján is részt vettek.

Laposa Bence, a Balatoni Kör elnöke rámutatott: céljuk, hogy megváltoztassák a Balatonról a fejekben élő képet, azaz fürdőcélpont helyett komplex kulturális, szabadidős és gasztronómiai célponttá pozicionálják át a térséget, amely nemcsak nyári, hanem egész évben, vagy legalább fél évig nyitva tartó attrakciókkal várja a vendégeket. „Évek, évtizedek óta ismerjük, így bátran ajánljuk egymást” – mondta a badacsonyi borász a gasztrotérképről.

A Balaton 2018 nem fine dining étteremkalauz – hangsúlyozta Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője. A kiadvány bisztrókat, kisvendéglőket, borászatokat, strandbüféket, hal- és lángossütőket, fagyizókat, cukrászdákat, sőt sajt- és lekvárkészítőket, romkocsmákat, termelői piacokat és delikátboltokat is bemutat. Ezeket a helyeket a magazin munkatársai május folyamán, személyes teszteken választották ki.

A kiadvány hét régióra osztva mutatja be a Balaton gasztronómiai vonzerőit, és ikonokkal is segíti az olvasókat: piktogram jelzi azokat a helyeket, ahol az étkezés és borozás után szálláshellyel is szolgálnak, az egész évben, télen is nyitva tartó vendéglátókat, valamint a kalauzban először szereplő vagy újonnan nyílt 104 helyet. A tájékozódást települések szerint lebontott névmutató is elősegíti.