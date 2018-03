Színes bőrű Péter apostol az új hollywoodi filmben?

Immár hazánknak is van két Michelin-csillagos étterme, ráadásul néhány napra Európa kulináris fővárosa volt Budapest. De mire elég a belehúzó Béccsel és a feltörekvő horvátokkal szemben? A csillagok háttere a csütörtöki Heti Válaszban.

A világ számos országa után a "Jég Királyai" ismét hazánkba látogatnak. A Kings On Ice Show-n a legnagyobb műkorcsolyázók lenyűgöző előadását láthatják.

Mi az oka annak, hogy miközben a reformátusok és evangélikusok idén is kiadták választási körlevelüket, a katolikus püspöki kar – 1990 óta először – most hallgatásba burkolózik? Miközben a csütörtöki Heti Válaszban ennek okait firtatjuk, kiderül az is, miért értetődik egyre kevésbé magától, hogy egy keresztény a Fideszre szavaz.