Színészeket díjazna? Most megteheti

Hogy kikre szavazhat? A Kaszás Attila-díj idei jelöltjeire. Ők pedig: Varga Klári, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház, Nagy Csongor Zsolt, a Szatmárnémeti Harag György Társulat és Farkas Ignác a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagja. Rájuk lehet szavazni a díj honlapján augusztus 24-ig.

És miért is fontos és különleges ez az elismerés? Mert ezt a kollégák szavazzák meg, így tényleg olyan emberhez kerül, aki a szakmabéliek szerint megérdemli. Mintegy 39 társulat tagjai választották ki szavazataikkal a három jelöltet, akik közül a nyertest most is a közönség voksai döntik el. A Raiffeisen Bank 500 ezer forinttal járó, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adott 400 ezer forintos díjat tizenegyedik alkalommal adják át idén.

A jelöltek: Farkas Ignác, Varga Klári és Nagy Csongor Zsolt Fotó: Csákvári Zsigmond

A díj a magyar nyelven játszó színművészek szakmai és emberi elismerésén túl Kaszás Attila színművész szellemi hagyatékának ápolását szolgálja, hisz a fiatalon elhunyt színész mindig komoly szerepet vállalt azon társulatok közösséggé formálásában, ahol dolgozott. A díj odaítélésének egyik fő kritériumaként a kiemelkedő mesterségbeli tudás és művészeti teljesítmény mellett az adott társulatban vállalt jelentős közösségépítő szerepet jelölték meg az alapítók. A díjazott személyét a magyarországi és határon túli, állandó társulattal rendelkező kőszínházak, valamint a jelentősebb alternatív színházi műhelyek tagjai maguk közül választották az eddigi években.

Az idei jelöltek mindegyike nagy megtiszteltetésnek érzi a kollégák jelölését, támogatását. „Pár nap kellett felfogni” – mondta Nagy Csongor, aki külön köszönte társulatának, hogy rá gondoltak. Varga Klári pedig a családjának, férjének és kisfiának mondott köszönetet, mert támogatják abban, hogy a szenvedélyének élhessen.

A díjátadó gála szeptember 7-én less a tatabányai Jászai Mari Színházban.