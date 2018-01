Színre lép Bödőcs Tibor kihívója!

„Drámát legjobban Shakespeare, poloskát Ditrichstein irt” – fogalmazta meg reklámszlogenjében Karinthy, majd Így írtok ti címmel sorra parodizálta a hazai és külföldi irodalom jeleseit. Aztán tavaly év végén jött a nagyszerű Bödőcs Tibor, és Addig se iszik című könyvében tette ugyanezt, meglehetős sikerrel.

Most pedig itt van egy újabb – bár korábban keletkezett – füzér Huszthy Ádámtól. A litera.hu irodalmi portálon megjelent kisdolgozatok szerzője Piliscsabán élő, nyolcgyermekes férfi, első és mindmáig egyetlen szépirodalmi kötetét Csángó Zarathusztra címen a Magvető adta ki 2005-ben. A rejtőzködő íróról az alábbi videóból lehet többet megtudni, utána meg jönnek szépen a paródiák, melyek bár rövidebbek a Bödőcséinél, stílben minden bizonnyal felveszik a versenyt az ifjú pályatárséival.

Huszthy Ádám: Mit bírtok ki

– kortárs magyar irodalmi revü –

Bodor Ádám Sinistra körzetéhez

Anna nevét Marianne Kotonka ezredestől kapta, aki egyszer rányitotta a hágón parkoló, görögből németbe tartó kamion hátulsó ajtaját, amint éppen Mustafa Mukkerman egyengette vele a fagyott húsokat. Kotonka kivárta az utolsó csülökrezdülést, akkor intett a határvadászoknak. Anna a jutalomkonyakot magával vihette. Azóta a körzetben nehezen nélkülözhető gumidarabkákat tartja a palackban, hetente leönti róluk a vizet s pótolja friss, kakukkfűvel illatosítottal, így biztosítva a gyűjtemény újrahasznosíthatóságát. A régi vizet a ház körül terebélyesedő sáfrány színű pálmák gyökeréhez önti, Sinistrán senkinek nincs Annáéhoz fogható pálmaligete.

Bébibugi

Bereményi Géza Vadnai Bébijéhez

A Luxus Áruház előtti telefonfülke előtt, még a sorban állás előtt, de már a tantuszok zsebünkben keresgélése után pillantottuk meg. A látványtól elálló lélegzetű Simli kezéből szétgurultak a tantuszok. Nem szedegettünk, néztünk. Bámultuk a lépésére emelkedő és süllyedő hajbozontból repkedő szotyolahéjakat, a combján feszülő eredeti Levi’s-t, csak neki volt ilyen, IKKA-csomagban kapta. Mire felocsúdtunk, eltűnt a látomás. Ez az én anyám, böktem ki lassan, vagy nővérem vagy nagymamám vagy ilyesmi. Most mi lesz? Hol lesz a mi? Csendes? Ibolya? Kárpátia? Bástya? Csarnok? Nem. Bajtárs. Ott csak három hatvan egy korsó. Te, az a kenyér! Tényleg, akkor mindegy, ez nagyon mindegy, egy szép mindegy, ez a mi mindegyünk itten, pam-param. S mentünk serényen, meg-megállva, némán, anyánkról dúdolgatva, aki éppen az imént húzott el a Luxus Áruház előtti telefonfülke előtt, s szétgurultak a tantuszok.

Seiobus de profundis

– mondattöredék –

Krasznahorkai László Seiobo járt odalentjéhez

a rendező átszellemülten igazgatta a tatami szélén csüngő ipponokat, távolabb lépett, némi szemlélődés után visszatért, keze alig látható mozdulatával odébb billentette az egyik ipponkát, majd szemét le nem véve róla, három lépést hátrált, ekkor ütközött belém, „önt ez a tevékenység bizonyára lenyűgözi”, „valóban”, szóltam a kölcsönös meghajlások után, s jóllehet, a nekimenés következményeképpen meghajlásaim száma eggyel több volt az övéinél, szinte azonnal megértettük egymást csakúgy, mint az ipponok, amik egymást nagyra becsülve, egyetértésben csüngtek a tatami szélén, immár helyes elrendezettségben, amiáltal a kusza világ is rendezettebbnek tűnt fel, bár erre más ok nemigen mutatott, mindazonáltal nem megfeledkezve azokról az életelemekről, amelyek mást s mást mutatnak, íme, a szépség nem múlik, a szépség felismer s felujjong s önmagára lel bennem, kezdő tatamirendezőben, a tökéletesség bátortalan pedzőjében, akiben éppen gyűlik a vágy a balról felőlem számolva kétszázkilencvenedik ippon leheletnyivel való odébb biggyesztésére, s mindhárman bólintanak, mármint a szépség, a tatamirendező és a balról kétszázkilencvenedik ippon, utóbbi mintha maga is igyekezne odébb veszkelődni, szinte már odébb is van

Eb ura Fakó

Esterházy Péter Egyszerű történet – kardozós változatához

Isten ábrázatja* sápatag a haragtól**, mint mindig, ha tökéletlen (=elbaszott***) árulókra pillant alant, ahol a madárnak is füle van. A tárgyra:**** Jó ló volt a Fakó, jó a viselete, kutya­tulajdonosnak sem volt utolsó, nagyságod tudhassa. Valamint azt is, s ha nem, kitalálhassa, hogy a firkányos személy, akinek nevét***** itt elhallgatnók, ama csöcsörészéssel csecserészi a méltóságos asszony tiszteletre méltó csöcseit, mely csecsörészést nagyságod elmulasztani méltóztatott idejekorán******.

* pofikája EP

** „hogyazistenharagjába” (Petőfi?) EP

*** kellett ez? EP

**** a tárgy ragja a t EP

***** Kovács Béla EP

****** az erre való igény megszűnése előtt EP

Tu Petrus*

Esterházy Péter Egyszerű történet – Márk változatához

Leteszi a könyvet**, ábrázatja pirospozsgás***, buksimat megcirógatja****, száját szókra nyitja: „Te Péter, ha nem volnál, ki kéne találni tégödet. A madár füle*****, ha-ha, naggyon jó! Ezentúl EP-nek fogsz hivatni s léssz írók között első******.” Ammen.*******

* ez is van valahonnan EP

** Isten EP

*** „A fényes istenarcot (…) mit rózsa pírja fest” (Zsaszkovszky énektárából) EP

**** nem igaz, barackot nyom a fejem búbjára EP

***** lásd a kardozós változat első mondatának vége felé EP

****** kihagytam volna – szerénységi fogadalom –, de nem lehetett, ez az igazság EP

******* lefekvéskor, étkezéskor helyesen: Amen EP

Szép halom preparátum

(Sophie ist süss)

Péterfy Gergely Kitömött barbárjához

„Én kitömlek tégedet, te is tömj ki engemet” – Böske énekelte mindig ezt a réges-régi dalt, amikor ablakunk alatt elhaladt a hullahordáskor. Ferenc ilyenkor ezüstfejű sétapálcájával harminc éve felmosatlan padlónkra koppantott, „ezeket mind ki lehetne tömni, Bécsben boltot nyithatnánk” – a pestis elvonulóban volt, mi, hála a Legfelsőbb Lénynek, aki a Tiszta Tudás, életben maradtunk. A műhelyt abban a páholyban rendeztük be, amelynek páncélszekrényében őrizték a „Barbár Bögyölőt”, ezt a kedves kis cafatot, amit még magam loptam a Természettudományi Múzeum raktárából. A kelle­metlen szag miatt télen is nyitott ablaknál dolgoztunk, mehr Licht, ez lett munkadalunk. Amikor az utolsó preparátum is elkészült, láttam, hogy Ferenc homloka gondolkodásról árulkodik, reméltem, ennek is vers lesz a vége. Nem csalódtam. „Ide süss Zsófi!” már szavalta is azon a csak rá jellemző zengően érdes, behízelgően bénító, penetráns hangon, ami csak rá volt jellemző:

Ficken, wichsen, randalieren

Scheisse an die Wände schmieren

Kein besser, als preparieren

Egyik sincs már meg. Ferenc immár a sírjában mozog, hossztengelye körül háromszázhatvan fokkal, a kézirattal a rókalelkű öcs törölte ki méltatlan hátsóját.

Könnycsepp a Hadak Útján

Ferdinandy György Vadak útjához

Fél évszázada, május tizenhetedikén, szerdán délután tizenhét harminckor, amikor jó szokásom szerint éppen felfigyeltem a rádió hírolvasó bemondójának különös megindultságot tükröző hangjára, s felhangosítottam a készüléket, hadd vigye a Dél-Dél-Keletről felkerekedő, leírhatatlan, dehogy! a jó makói vereshagyma szeptemberi másodvirágzásának félreismerhetetlen és általam oly kedvelt illatát hozó szél az ékes maori nyelven felzengő hírkiáltást a szárnyán; súlyos esőcsepp hullott a felettünk hatalmasan tornyosuló háromszázhetvenezer éves maori bambafenyő alulról harmadik ágáról Asszonyom jobb vállára, majd kisvártatva az előzőhöz hasonló, talán még súlyosabb, már­már ólmos csepp Asszonykám bal vállára. Aztán bal válláról a jobb vállára, sej-haj, beleszomorodtam az immáron úgy látszik, megváltoztathatatlanba! Rángat minket a Sors mind a két kezével! Egyik földrészről a másikra, hotel, taxi, díszvacsora; megszokhatatlan ez számomra! Nekem már mindig keserű marad ez a keserű kenyér! Egykedvűen ballagtam szállásomra, befordultam a konyhára, jobbra, mert balra a fürdőszoba volt, megkevertem a fazékban bugyogó levest, a barnásra színeződött, ráncossá főtt kis kezet visszadugtam a fedő alá. Emberpróbáló idők járnak! mondta Sir Winston, már a vacsoránál. Őkegyelmessége nemegyszer kereste fel szerény hajlékunkat, hogy ebben-abban tanácsomat kikérje, amit szívesen meg is tettem neki.

Szörnyella

Spiró György Diavolinájához

Sztalinnak büdös volt a lába. Ez már Disneylandben, Las Vegasban és Monte Carlóban is feltűnt, de kezdetben Leninre gyanakodtam, aki mindig Joszif Visszarionovics jobbján ült a rulettasztalnál. A kérdést végül maga Sztalin döntötte el akkor, amikor kinyírta Vlagyimir Iljicset, s a lábszag maradt. Lenin sem volt hiba nélkül való; sosem húzta le a vécét maga után, ezzel kergetve az őrületbe Krupszkaját. A pajkos Majakovszkij egy alkalommal a Moulin Rouge-ban a pincér fejét az asztalhoz csapdosva követelt egy palack Szovjetszkojét, s kijelentette, hogy amíg nem kerítenek, minden tíz percben lelő egy táncosnőt. A palack csak jó félóra múlva került meg, így a műsorzáró kánkán foghíjasra sikeredett. Másnap a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága közle­ményben reagált a „sajnálatos eseményekre”, és azonnali intézkedésként nagyobb pezsgőszállítmányt indított útnak Párizs felé. A Központi Bizottság unszolására Gorkij is megírta az esetet a Pravdában, feldicsérve az életben maradt táncosnők helytállását a fináléban.

Király lép e1-e8: matt egy lépésben

– olvasói levelek –

Dragomán György Fehér királyához

özv. F. Ferencné, Kesztölc: „Gyurikám! Eszem a lelkét! Mondja, hogy lehet ezt kibírni?”

E. Windsor, London: „Letaglózott. Egész nap sírtam. Akar lovag lenni nálunk?”

W. Allen, Hollywood: „Jobb, mint a Szomorú vasárnap, forgatókönyv jöhet, szirup még mehet, apró változtatás: a főszereplő legyen nő.”

D. Florea, Tîrgu Mureş: „Magnific, Dzsátá, román fordítást átnéztem; Mircea=Árpád, helyszín=Buda­pest, és nu se opune nimic!”

V. Putyin, Moszkva: „Gratula! Az orosz kiadás ukrán környezetbe helyezi, не проблема?”

B. Obama, Washington: „Thanx Vladi! The American version is set in Alabama.”

M. Nyeupe, Nairobi: „Mfalme! Szuaheli nyelvben nem szep hangzik: anyja picsaja. Javasol masik?”

F. Józsefné, Kesztölc: „Most adta ide Mariska, fojtogat a sírás.”

F. Józsefné, Kesztölc: „Gombóc van a torkomban.”

F. Józsefné, Kesztölc: „A torkomban dobog a szívem.”

F. Józsefné, Kesztölc: „Szívemben dobog a lelkem.”

F. Zsuzsi, Kesztölc: „Szívem facsarója, lelkem pengetője, facsarj ki, pengess meg! Hétkor végzek a kesztölci Meki­ben©©©”

ifj. F. József, Kesztölc: „Anyuka meséli, hát én nem hagytam volna!”

ifj. F. József, Kesztölc: „Én belepancsoltam volna a rohadt képébe! A végén ugye belepancsol?”

id. F. József, Kesztölc: „Jól mondja a gyerek. Lesz ebből tévésorozat?”

Kesztölci polgárok: „Lesz ebből tévésorozat?”

Magyarok határon innen és túl: „Lesz ebből tévésorozat?”

Civilizált világ: „Lesz ebből tévésorozat?”

Fejlődő világ: „Lesz ebből tévésorozat?”

Tanárnő kérem!

– irodalomóra –

Jókai Anna Szegény Sudár Annájához

– Mi szükséges ahhoz, hogy kibírjuk a kibírhatatlant, elviseljük az elviselhetetlent, Dragomán!

– Hát, izé, szóval, mármint, egyébként, amúgy, mindazonáltal, hovatovább, tanárnő, én készültem.

– Ülj le! Esterházy, ne piszkáld az orrod, állj fel, mi történik a hősnővel?

– Tanárnőnek jelentem, a hősnő xxxxxxxx xxxxxxxx.

– Gyere ide, tartsd a kezed.

– Jujj!

– Szóval mi történik a hősnővel?

– Fáj neki, szenved?

– Rendben, leülhetsz.

– Péterfy, menj a táblához, írd fel a választ, hárombetűs szó, az első H, az utolsó T, a középső I.

Kréta csikorog a tábla széltében-hosszában: „H T”, visszaballag középre: „H I T”

– A miheztartás végett, Bereményi, olvasd össze!

– Jelentem, hit! Hit parádé, luxemburgi rádió.

– Elég! Krasznahorkai, foglald mondatba!

(A nebuló még a mondat felénél sem tart, amikor az alélt, hosszabb ápolásra szoruló pedagógust kiviszik. A tanáriban izgatott hangok: „Mi történt?” „A Krasznahorkait szólította fel mondatba foglalásra.” „Jézus, Mária!”)

Virágkeringő

Erdős Virágnak

csajos is, petőfis

költő is meg nő is, no lám!

nemzeti nagylányunk

nagykanállal eszik, hazám!

kés, villa, toll, olló

kiskezébe való – ha már!

gyűszű és tűpárna?

megjön és zabálna? – ne már!

„édesem megjöttem

mit eszünk” korántsem vagány

Gyere ülj kedves mellém

(Frédi, Béni, Guminéni)

Grecsó Krisztián: Mellettem elférsz

Frédi és Béni félig már átöltözve utcaiba, Frédi még munkaprémben, Béni már a cipőjét fűzi, fájrontra várnak a kőfejtőben. Hétkor felbúg a szi­réna, a két barát bólingozni indul az alkonyszagú naplementében. Itt a kugligolyót is belepi a mindenüvé lerakódó kőpor, két gurítás között törölgetni kell. A tüdőben felhalmozódott port kráko­gás utáni sercintéssel, harákolás utáni csulázással, a torokra tapadt részt sörrel intézik el errefelé évszázadok óta. Kő, papír, olló? Frédi nyer, ma is ő viheti haza Guminénit. Béni igazságérzetét borzolja a fintorgó sors, háromszor egymás után zsinórban! De nem mutatja. Ne fújd túl, elég, ha melle, fara megvan, sarkára vigyázz, kis repedést láttam rajta legutóbb. „Legutóbb”, ezt jól kihangsúlyozza. Frédi rá se hederít, felkapja Guminénit s megy. Húsz év múlva hintőporba hajtogatva találtam meg a nénit, akit hiába keresnénk a családfán, jobb sarkán ragasztás, dugóját vékony cukorspárgával kötötték köldökéhez. Töprengtem, Frédi bácsi vagy Béni bácsi helyére telepedjek, végül Béni bácsi hűlt helyét foglaltam el, ő ugye kevesebbszer. Igaza volt, nem kell túlfújni.

Ilyen állat nincs

Tandori Dezső: Nem lóverseny

Bejártam New Castle-tól Longchampig a fogadóirodákat, mindenütt fogadást ajánlottam: madár, testtömege fél tonna, lábából négy van, s nyihog. A bukmékerek oddszra sem méltattak. Csavartam rajta egyet: ló, szárnya van. Ekkor már felforrósodtak a drótok, kisvártatva a fogadóiroda konzolon függő tévéjén haragosan ez villódzott: „Game over”. Megtakarított pénzem elúszott, pedig pont egy ilyen állat jönne jól, régóta gyűjtögetem számára a kenyérmorzsát, vállamra szállna, fülembe súgna, csicseregne, nyerítene valamit, amit én leírnék, dőlne a pénz, elutaznék Epsomba és okos fogadásokat kötnék. (A file/pro­perties/statistics szerint 768 charac­ters, éppen elég, volt, lesz több is, jobb is, ez nem lóverseny.)

Luois (the Graeter) kisebbik legendája

Parti Nagy Lajos / Sárbogárdi Jolán: A test angyala

Más alkalommal ezt a kérdést intézte hű alattvalói köré a lyó kiráj: „Ki ez a partiarc?” fenséges ulylyát félreérthetetlen, de sokatmondó mozdu­lattal, levegőeget hasítva bökve előre, „rámutatva” kérdése alanya tárgyának személyére. A jelenlévők nem győztek csodálkozni ez éleslátáson, látásélességen, midőn távoli bokacsattogás verte fel a feszült várakozás légkörét, majd előlépett a megmutatott, s szólásra nyílt, s ugyanerre emelkedett: „Alászolgája, Kisparty és Nagyparty Naghy, szinténsajnos Lajossajnos.” Ennek hallatán a delnők kebelhullám-verte, kipirult szemeiket tátván gondolák: Jó Parti! A vincellérek ellenben összesúgtanak s összetanakodának: „nemde ennek kiegyenlítetlen számlái roskasztják fiókjainkat”? Ám minden boldogemlékek kegyes uralkodója egyet intéssel intette csendre a zúgolódókat, ami által szinte abba minutába csend „támadt”, felváltva az Eget Verő hangzavart; az intés elemébe talált! E csodaszámba menő, csodával határos csendvarázst eléggé el nem ítélhetően kihasználó módon, az imént előlépett hátra-Zu-Rückolt, s illa berek nádak, erek, kereket oldott az ég vizében. Ekkép űzettetett ki önmagától beálló kiállással a(z) angyal, kit a bölcs kirá’ partiarcként volt méltó jellemezni rámutatással. E jeles óta sajnos a szólás: Ki fija, annak borja.

Az aggodalom

– Weér Rebeka titkos levelezéséből –

(Bartis Attila: A nyugalom)

Drágám! Aggódom ezért a gyerekért. Olyan furcsákat gondol. Olyanokat fantáziál, le sem merem írni, nahát olyanokat. Még olyanabbakat! Szeretnék segíteni, de úgy néz rám, hogy komolyan mondom, a legrosszabbtól tartok, a lakásból sem merek kimozdulni, egész nap várom, de ha megjön, alig merem kinyögni: hol voltál, kisfiam, nem lehet tudni, hogyan reagál, talán az elméjében mozdulhatott el valami, de ilyet nem mondhat egy anya a gyerekéről. Kiskorában...

Édesem! Akkor nem akartam anyai szívedet fájdítani, de most már elmondhatom, a gyerek nem képzeleg...

Böbém! Aggódom...

Rebikém! Mamlasznak látszott, aztán egyszerűen belökött a spájzba, ennyit a fantáziálásról...

Mici, én aggódom...

Rebi, mindenki tudta, én aztán hajjaj! Ez a gyerek a krumplit is, ha el nem gurulna, de kérdem én, mért nem kapott rendes nevelést az a kölök? Mi lesz így belőle? Legfeljebb valami író, amolyan magyardosztojevszkij vagy mi, sajnálom...

Felvágottvásárlás

Závada Pál: Egy piaci nap

Szegény jó uram elcsapta a hasát azzal a fránya virslivel, amit a zsidónál vettem. Nekem már a színe sem tetszett, meg is mondtam a Rosenstein boltosnak, nem tetszik a színe, de addig hajtogatta, hogy így egészséges, úgy egészséges, míg elhoztam. Másnap a fia szolgált ki a boltban, úgy látszik, az öreg Rosensteint addigra már meglincselhették, azért csak szóvá tettem, állott lehetett az a virsli, mert az én uramat igen meggyötörte. Az meg bizonygatta, hogy friss volt, minden nap töltenek, nézzem meg, az imént mosta ki a darálót, még nedves, hanem az igaz, akad, kinek gyomra a fiúhúsra érzékeny, próbáljam meg a leányhúsosat. Annak a színe sem volt valami bizalomgerjesztő, elment a kedvem a gyerekvirslitől. Adjon inkább két pár rendes serté... jól van no, baromfivirslit.

Nibelung népszokások

Térey János: A Nibelung-lakópark

Előjáték

WOGLINDE, WELLGUNDE, FLOSSHILDE

Csön csön gyűrű ihaja, arany gyűrű csuhaja!

Első népi játék

ALBERICH

Uccu áron tarisznya, a gyürümet add vissza!

Nornák

Hí te, ha te ha!

Második népi játék

BRÜNNHILDE

Nem jó ez a walkürélet, lányod vagyok, nem cseléded, brü hü hü, brü hü hü, huju juju juj!

Harmadik népi játék

WOTAN

Ez itten egy kultúrbábel, mit nem képzel az a

Wagner, hinnye!

Hogyazistenbe nem hallja, milyen szép lett a

Walhalla, ejnye!

Negyedik népi játék

SIEGFRIED

Hátamban a Hagen, egy Oszama bin Laden, jaj!

c-e-g-b-as-g-e-g, hogy a Wotan rakja belé, sej!

SLUSSZ PASSZ

Könyvben utazok

(igen, kával, tudom, ikes ige)

– ellesett beszélgetés –

Vámos Miklós: Utazás Erotikában

(Ki a franc az a Goethe?)

– Olvastál te Karl Mayt eredetiben? Hallottad már: „bon mot”? Egyáltalán tudod, mit jelent?

–

– Na, ugye. Mondsza, kispajtás, hány példányban jelent meg az a híres-neves regényed?

–

– Nugye. Pedig abban is dugnak. Tummeg, nem értetek ti az olvasók nyelvén. Csak az önsajnálathoz értetek, irigylitek a pályatárs sikerét, mer titeket mindég ugyanaz a húszember olvas.

–

– Ki a franc az a Krasznahorkai? Tud gitározni? Volt KISZ-táborban? Dugta az endékás csajokat? Trabant-gyertyacsere megvolt? Nugye?

–

Mit tudtok ti a pinaszőrről, franckarikát. Fingtok sincs a nőkről, az üzletről, az életről, bammeg.

Tango mortale

– bravúrária –

Krasznahorkai László: Báró Wenckheim hazatér

RECITATIVO:

… gondolom, gondolta, kínzó lesz, elmondhatat­lanul kínzó, különös szerencse, hogy az elmondhatatlanság már a múlté, ujját előretartotta, mint mindig, amikor megmondja, mit gondol, megmondom, mit gondolok, előtte még hozzá tette, azt gondolom, azt is gondolta, megmondom úgy, ahogy van, úgy is volt, igen, egy gondolat marcangolta, rágta, tépte, piszkálta őt, egy gondolat bánt engemet, amit most elmondok, s már szinte mondta is, engemet az a gondolat bánt, hogy s akkor kimondta a bántó gondolatot.

ARIA:

Hol van itt ágy, hol van itt párna?

CHOR:

Több párna!

TUTTI:

TI TÍRAM

PARARAM

POM POM

Női dolgok

Szabó T. Anna: Törésteszt

Nem tudtam levenni róla a szemem. Mosolyogva ült előttem kifogástalan szabású krémszínű öltönyben, ápolt kezét keresztbe tett lábán pihentette, duzzadt ajak, enyhén markáns orr, a szeme, a szeme, ő is engem néz. Elkapom a tekintetem, érzem, elpirulok. Lesütött szemmel papírokat rakosgatok jobbról balra, balról jobbra, közben valaki beszél, aztán másvalaki másvalamit mond, emez állítja, amaz vitatja, de most ő szólal meg. Hangja selymes, simogató. Csak hallgatom, hallgatom férfias, dallamos zengését. Hirtelen csend lesz. Mindenki rám néz. Agyamban cikáznak a gondolatok, frizura?, smink?, ruha? Belém nyilall a felismerés. Itt mindenki áll, ő is. Jesszusom! Felpattanok, kihúzom magam, nagy levegőt veszek „a bíróság a vádlottat hat év, nyolc hónapi szabadságvesztésre ítéli”, nyelek egy nagyot „amelynek végrehajtását két­három hét próbaidőre felfüggeszti, és lakhelyelhagyási tilalom elhagyásával a vádlottat szabadlábra helyezi”. Elégedetten indulok a pulpitusról. Elkapom az ügyvédnő pillantását, szeme villámokat szór.

Valami könyv

(Ha már az írókat nyektetem, ezek se maradjanak ki)

A műbírálót tizenhétszer jelölték a Könyvkritikusok Oscarjára. A szerző a Wikipédia szerint született, majd tanult, később írt, annyi bizonyos: érettségi tételként Wass Albertet húzta. Facebook-oldalán feltűnőek bizonyos lájkok, amikből messzemenő következtetéseket van módunkban levonni. Szerzőnk legutóbb azt nyilatkozta, hogy számára az írás, mint olyan. Ezzel szöges ellentétben áll irodalomtekintélyünk tanulmányának vég­kicsengése, miszerint. A könyv fülszövegében azt olvassuk, hogy. A hátulsó borítón ez áll: „3200 Ft”. Nem vettem meg. Ezek azt hiszik, hogy velem már minden szart el lehet olvastatni? Hát nem!

A tizenhétszeres Oscar-jelölt, Kalasnyikov-díjas kritikus lapunk állandó munkatársa, tanulmányait Cambridge-ben, Oxfordban, Párizsban, New Yorkban, Moszkvában, Peking­ben, Jeruzsálemben, a Vatikánban és az Észak-Magyarországi Tanítóképző Főiskolán végezte, a Critical Mass nemzetközi kritikusszövetség elnöke, tagja a világ jelentősebb irodalmi egyesületeinek, számtalan díj várományosa. Kritikáit rendszeresen közli a Wirtschaft und Börsenachrichten, a Football News, az Ecology and Environment, a Burda, a Jewish World, az Osservatore Romano, a Zsemnin Zsipao és... – na, melyik ez a magyar lap? A helyes megfejtést beküldők között kritikusunk összegyűjtött műveinek díszkötött példányait sorsoljuk ki! – a szerk.