Sztárfellépők, ingyenes koncert Budapest szívében

Makszim Vengerov, Charles Dutoit, Roby Lakatos, Kobajasi Kenicsiró – csak pár híresség neve azok közül, akik együtt zenélnek a MÁV Szimfonikus Zenekarral a 2018-2019-es évadban. De fellép még az együttessel Rost Andrea, Komlósi Ildikó vagy Andrea Bocelli is. Az izgalmas évad mellett arculatváltás is történt a nagymúltú zenekarnál.

A 2018-2019-es évadban ismét tíz bérletsorozatot mutat be a MÁV Szimfonikus Zenekar a Művészetek Palotájában, a Zeneakadémián, az Olasz Kultúrintézetben, a Festetics Palotában, valamint a Magyar Nemzeti Múzeumban. Mindemellett számos hazai és külföldi bérleten kívüli előadással várják a közönséget, és folytatódnak nagysikerű családi koncertek is. Mozart, Beethoven, Liszt és tucatnyi más klasszikus mellett Kodály, Bartók, Gerschwin, Enescu vagy Grofé is hallható lesz majd a zenekar repertoárján.

Az évad kiemelkedő eseménye lesz a MÁV Szimfonikus Zenekar japán turnéja, melynek apropója, hogy az ország 150 évvel ezelőtt vette fel a diplomáciai kapcsolatot hazánkkal – illetve az akkori Osztrák-Magyar Monarchiával. A kapcsolat azóta is töretlen. A jubileumi év tiszteletére a MÁV Szimfonikusok Kobajasi Kenicsiróvezetésével 2019 májusában turnéra indulnak Japánba, melynek legnagyobb szabású eseménye a tokiói Suntory Hallban lesz, de több állomást is érint majd. A koncertkörúton részt vesz majd Rost Andrea világhírű szoprán is.

Először lép fel Magyarországon szimfonikus zenekarral Roby Lakatos, aki Csaba Péter meghívására játszik majd együtt az együttessel. A virtuóz hegedűművész igen színes programot ígér a hallgatóságnak. Mint említette, minden lemezéről játszik majd. Igazi különlegességnek ígérkezik még az évadban Kesselyák Gergely miséjének bemutatója is, melyet az Angelica Leánykarral adnak majd elő.

Családias, baráti hangulat zenekaron belül és kívül

A MÁV Szimfonikus Zenekar egyik legfőbb értéke az a közvetlen, sok évtizedes kapcsolat, melyet a zenekar tagjai egymással és közönségükkel kialakítottak. Ez érezhető a koncerteken és a zenészekkel való találkozások alkalmával is. A zenekar mindehhez 2018 májusától megújult arculattal is jelentkezik. Az együttes értékeit képviselő, 21. századi eszközökkel megvalósított, szélsőségektől mentes kifejezésmódot gondolták a váltással megmutatni, egyúttal szeretnék elhelyezni a zenekart a hazai és a nemzetközi klasszikuszenei palettán is.

Az új arculat örömére, a 2018-2019-es évad bérletezési időszakának nyitányaként Open Day címmel megrendezik a MÁV Szimfonikusok nyárindító ingyenes programját. Június 2-án a zenekar művészeiből összeállított kamaraformációk a Károlyi-kertben, az Egyetem téren, a Mikszáth Kálmán téren, a Zenei könyvtár kertjében és az Építészek kertjében, valamint a Pollack Mihály téren zenélnek majd, nemcsak klasszikus stílusban. A minikoncertek körülbelül 15 percesek lesznek, a koncertek közötti időben pedig a zenészek a helyszínen maradnak, hogy az érdeklődőkkel zenéről, koncertekről, kulisszatitkokról beszélgessenek.

