Találkozások – négy fiatal énekessel

Február 2-án este indul a Müpában a MÁV Szimfonikus Zenekar Szőke Tibor-mesterbérlet elnevezésű sorozata.

A sorozat első koncertje egy áriaeset lesz, Találkozások címmel, ahol olyan szólisták lépnek fel, akik fiatal koruk ellenére szép sikerekkel büszkélkedhetnek. Kele Brigitta (szoprán) Düsseldorf, Párizs, Avignon, Strasbourg, Kína és Izrael után a New York-i Metropolitan Opera színpadán is énekelt. Ugyanott tapsolt a közönség Molnár Leventének (bariton), aki London, München, Berlin, Koppenhága és Bécs operaházainak is vendége volt már. Mester Viktória (mezzo) Toldy Mária musicalstúdiójában, majd a Zeneakadémia magánének és opera szakán tanult. A musicaltanulmányai során elsajátított tánc- és mozgáselemeket az operaszínpadon is hasznosítani tudja. Németi Gergely (tenor) hazai tanulmányai után ösztöndíjasként Walesben tökéletesítette tudását. A Temesvári és Nagyváradi Operaház után Cardiffban, Bécsben és Zágrábban vendégszerepelt, mindemellett Aradon templomi orgonistaként is tevékenykedik. A négy énekes és a MÁV Szimfonikusok találkozása rendkívüli élményt ígér, főként Kesselyák Gergely vezényletével.

Jegyek még vásárolhatók ezen a honlapon.

A Szőke Tibor-mesterbérlet további részei, szintén a Müpában:

- március 8., 19.30: a szólisták Baráti Kristóf hegedűművész és Várdai István csellóművész lesznek

- április 26., 19.30: közreműködik Roberto Posseda pedálzongorán

- május 17., 19.30: elhangzik Haydn Évszakok című oratóriuma