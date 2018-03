Tari Annamária az Arany-hősök pszichéjéről

Papírszékhez szögezően érdekes beszélgetéseket rendez minden hónap utolsó szerdáján a PIM. Legutóbb Arany 19. századi karaktereiről hallhattunk 21. századi értelmezésben.

A Petőfi Irodalmi Múzeumban az október végéig látható Arany-emlékkiállításon Tari Annamária pszichológus a modern pszichoanalízis szemszögéből vette végig az Arany-hősöket, sőt Arany János lelki alkatát is segített jobban megérteni.

Aranyt tépelődő, gyakran melankolikus személyiségnek ismerjük, ami költészetére is rányomja bélyegét. Czeizel Endre A magyar költő-géniuszok sorsa című könyvében egyenesen mániás depressziós tüneteket vélt felfedezni az alkatában. A pszichológus ennek gyökerét a gyermekkorból eredezteti. Arany szegény családból származott, ennél is lényegesebb azonban, hogy nagyon kései gyermekként jött világra. Apja 60, anyja 45 éves volt, amikor tizedik gyermekként megszületett, úgy, hogy előzőleg kilenc testvéréből nyolcat elveszítettek a szülei. A szinte tehát nagyszülői korban lévő szülők túlféltve, mindentől óvva nevelték fel az egyetlen fiúgyereket. Ez pedig akkor is, most is egyenes út lehet a betegeskedő, tépelődő és gyakran perfekcionizmusra hajló karakter kialakulásához.

Mindezzel együtt az is látható, hogy a fiatal Arany próbált ebből kitörni és a saját útját járni, amikor alig húszévesen elhagyta a szülői házat és felcsapott színésznek. A korabeli vándorszínészek hányattatott életét élte, amikor azt álmodta, hogy meghalt az anyja. Hazasietett, és otthon az álom valósággá vált: két hét múlva valóban meghalt az édesanyja, az édesapja pedig megvakult. Emiatt pedig valószínűleg örökre bűntudatot érzett, mintha ő okozta volna a tragédiát a beteljesítő álommal.

Különös háromszög alakul ki a Toldiban is Toldi, a bátyja és az anyja között. Ebben a viszonyrendszerben az anya láthatóan a kisebbik fiát szereti jobban. Ez testvérféltékenységgel párosulva agresszív, nárcisztikus és fejlődésre képtelen állapotot eredményez az idősebb fiúnál. György meg is reked, nem tud ezen továbblépni, míg Miklósnál – nem utolsó sorban az anyai biztos háttérnek köszönhetően – látványos a jellemfejlődés, ahogy ösztöneit, dühkitöréseit megzabolázó, a saját maga fölötti kontrollt a kezében tartó személyiséggé válik.

Vele párba állítva érdekes karakter Bolond Istók is, aki óriási hátrányokkal indul az életben. Se anyja, se családja, szerencsétlen sorsú, mégis töretlen erővel küzd. És tulajdonképpen ez a pszichológus tanácsa a mai kor emberének is. Ha értelmet akarunk találni az életben, egyetlen dolgot tehetünk, küzdünk, és megpróbálunk a jellemfejlődésünkben időről időre szintet ugrani.

Ez utóbbi nem sikerül például Ágnes asszonynak, aki vélt vagy valós bűne miatt a magára rótt büntetéstől kényszeressé válik, bűntudatától szabadulni nem tud, az örvényként húzza le magával. Sorsával kapcsolatban a mai kor embere számára is érdekes és tanulságos, hogy ki hogyan válaszol arra a kérdésre, érez-e sajnálatot Ágnes asszony iránt.