Tudja, ki a legnagyobb élő költő? A Magyar Idők kultúrharcosa megmondja

Parti Nagy Lajost tartja (Szőcs Géza mellett) a legnagyobb élő magyar költőnek Orbán János Dénes. Kulturális párbaj a Magyar Idők rovatvezetőjével, az állami íróakadémia fejével a digitális Heti Válasz legfrissebb számában!

Miközben a Magyar Időkben Szakács Árpád az állami intézményekből Orbán-ellenességük miatt már-már kitiltandó „liberális rettegők” közé sorolja, kollégája, a kulturális rovat vezetője a legnagyobb élő magyar költőként írja le – Parti Nagy Lajost.

Az állami íróakadémia fejeként is ismert Orbán János Dénest a liberálisok emelték fel itthon, s a Heti Válasznak elismeri azt is: kolozsvári kultúraszervező korában vendégül látott olyan „liberálisokat”, mint Grecsó Krisztián és Karafiáth Orsolya. S hogy mi táplálja mostani ádáz kultúrharcát? Miért olyan sértett „OJD”? A Heti Válasz vonatkozásában például emiatt a cikk miatt.

Az interjúból most kiderül, hogy „OJD” általunk megírt pénzhamisítási ügye diákcsíny volt csupán, amelyért alig hatezer forintnyi pénzbírságot kapott annak idején. Kiderül továbbá, hogy önbizalomban nem szenved hiányt a költő: Karafiáth például szerinte a hozzá írt versei miatt kerül majd be az irodalomtörténetbe, nem saját költeményei okán. Amúgy meg: Harry Pottert és Danielle Steelt is a liberálisoknak köszönhetjük.

