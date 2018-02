Újabb magyar Oscar-díj? „A Filmalap már most eufóriában úszik”

Azzal, hogy Enyedi Ildikó alkotása bekerült a márciusi Oscar-gálára, három egymást követő évben van magyar jelölt. Ráadásul tavaly több mint egymillióan váltottak jegyet hazai filmre, és ennyi pénzt még nem költöttek nálunk hollywoodi stábok. Havas Ágnes, a Magyar Nemzeti Filmalap vezérigazgatója az újjáéledő magyar moziról. Nagyinterjúnk a friss Heti Válaszban.

„Drukkolunk, de még inkább azon dolgozunk, hogy az Oscar-díjról szavazó nyolcezer amerikai filmakadémiai taghoz eljusson Enyedi Ildikó filmje” – mondja Havas Ágnes felvetésünkre, mennyi esélyt lát arra, hogy a Testről és lélekről című magyar alkotás nyerje a márciusi gálán az Oscar-díjat. „A Filmalap már most eufóriában úszik, hiszen 92 ország alkotásai közül bekerülni a legjobb öt közé, önmagáért beszél” – érzékelteti a sikert, majd az idegen nyelvű filmes kategóriabeli konkurensekről elmondja: ha valaki Enyedi szerelmes történetét „»szarvasos filmként« említi, az ugyanolyan leegyszerűsítés, mint Putyin-kritikaként jellemezni a Szeretet nélkült. Utóbbi éppúgy egy válás egyetemes története is, mint ahogy Enyedi Ildikó filmjének sem az a lényege, hogy egy sérült kezű férfiról és egy Asperger-szindrómában szenvedő nőről szól.

A szavazók nem ennyire felszínesek. Ráadásul már eddig is akadt meglepetés: a biztos befutónak tartott izraeli Foxtrot vagy a török származású német Fatih Akın Arany Glóbusz-díjas In the Fade című alkotása például nem került be az Oscar-jelöltek közé.” Havas Ágnest az esélylatolgatáson kívül arról is kérdeztük, milyen magyar filmektől várják 2018-ban a tavalyi nézőszámok megismétlését, továbbra is dübörög-e majd a filmipar, és Andy Vajna villámhárítójának tartja-e magát.

