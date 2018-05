Utálja a magyar dalt? Nem baj. Most akkor is örüljön!

Nem muszáj szeretni az AWS Viszlát, nyár! című szerzeményét. Előfordul, hogy az ember nincs odáig a popos numetálért, annak is kiszámítható, különösebb ötleteket nélkülöző változatáért.

Csakhogy ez most nem számít. Másnak meg tetszik. Csupa-csupa magánügy.

Akár tetszik (a dal), akár nem, közösen érdemes most örülnünk a sikerének, annak, hogy döntős lett tegnap. Nem csak azért, mert magyar versenyzőnek alapból szorítunk, bárhol, bármilyen versenyen. Nem is azért, mert érdekel minket az Eurovíziós Dalfesztivál. (Jelentősége annak utoljára akkor volt, amikor az ABBA berobbant általa. Több mint negyven éve tehát.)

Az AWS részsikere azért fontos, mert visszaigazolás A Dal készítőinek, zsűrijének. Hogy jó úton járnak, nem szemben az árral haladnak, amikor hosszú évek után végre valódi zenekarokat is felengedtek a színpadra, sőt, a magyar döntőbe is. Az AWS ugyanis valódi zenekar, 12 éve létezik, saját dalai, lemezei vannak, végigjátszották már az összes magyar fesztivált... Ez látszik is az előadáson. Úgynevezett: teljesítmény. Az van nekik. Meg tapasztalat. Nem csupán tévéstúdiókban. Emberek előtt, színpadon.

Mivel A Dal itthon fontos terepe a hazai popzenének, hát csak így tovább, azaz még ígyebb! Még több valóságos zenekart a patikamérlegjeikkel untató tucatpop-producerek produkciói helyett!

Íme az elődöntős előadás. Elég erősre sikerült. Ráadásul a Linkin Park-énekes Chester Bennington tavaly nyári öngyilkosság miatt a műfajra világszerte is vetült némi figyelem az elmúlt időszakban, tehát akár be is jöhet Lisszabonban a stílus magyar hangja.