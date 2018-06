Utolsó Gyerek Sziget

Fotó: Gyereksziget.hu

Az idei év az utolsó, amikor megrendezik az ingyenes programokkal teli Gyerek Szigetet a Hajógyári-szigeten, és ez az utolsó alkalom most lesz, június 23-24-én. A búcsúhétvégén a gyerekek még egyszer birtokba vehetik kedvenc játékaikat, de lesznek újdonságok is. Ilyen például a Mesés Lovasudvar, ahol ingyenes sétalovagoltatással várják a kicsiket, a bátrabbak pedig kipróbálhatják, milyen lehet lovas színészként jelmezben felülni egy ló hátára.

A sportrajongók a futball vb jegyében továbbra is focizhatnak, vagy ügyességi játékokon próbálhatják ki magukat, de lesz trambulin és Sárkány kertje Shaolin akadálypálya is. A Kézműves Palotában a tűzzománc-készítés, a papírmerítés, a különleges fonás és a habkarton építészet fortélyait lehet majd elsajátítani, de gond- és molyűző babák is készülnek.

Fotó: Gyereksziget.hu

A Karamella Cirkuszvilágban ismét a Rippel-fivérek lesznek a porondon, tőlük lehet artistáskodást tanulni, de lesz Bohócoskola és Bohócerdő is. A Gyerek Paradicsom természettel kapcsolatos témákkal és programokkal várja most is a kicsiket: a felelős állattartásról és az állatmentésről lesz szó, és eljön a Rex Kutyaotthon néhány lakója, akik közül választani is lehet. Június 23-án, szombaton a Jane Godall Intézet előadásán megtanulhatják a gyerekek, miért káros a környezetre a nylonzacskók használata, aki pedig ügyesen válaszol a totó kérdéseire, még egy „újratáskát” is nyerhet.

Ezen a hétvégén is barangolhatnak a gyerekek Kukutyinban, felfedezve a mesterségeket, barátkozhatnak állatokkal az Állatsimogatóban, tudományokkal ismerkedhetnek a Csodák Palotájában, és a Modellezők Tere is várja az elmélyült alkotókat. Fellép a Majorka Színház, a Rutkai Bori Banda, Radványi Balázs és Varró Dániel közös műsora után Paprikajancsi vásári bábjátéka szórakoztatja a közönséget, végül Kárász Eszter és az Eszterlánc mesezenekar búcsúztatja a Generali Gyerek Szigetet.

A részletes program itt.