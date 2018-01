Vidnyánszky: falat sikerült áttörni

Jelenet az Oidipusz király című előadásból Fotó: Valeriy Miasnikov

„Szeretetre születtem, s nem gyűlöletre” – Szophoklésznek ezt a mondatát választották az idei MITEM mottójának, mert úgy érzik, ez fejezi ki a legjobban, hogy miről is szól majd a Nemzeti Színház április 10-től 29-ig tartó ötödik nemzetközi fesztiválja.

„Azt mondják, békeidőben az emberek mindig az utolsó pillanatokig a megszokott módon élik életüket, hiába látják az intő jeleket. Gyanútlanul, mint Oidipusz király, aki azt hitte, elkerülheti a sorsot, amit megjósoltak számára. Tudatlanul, mint Pinokkió a hazug világ dzsungelében. Nem törődve a veszéllyel, mint Gruse, a grúz szolgálólány, aki a kormányzó gyermekét menti. De mit üzennek nekünk ezek a történetek ma?” – tette fel a kérdést Kulcsár Edit dramaturg, a fesztivál szervezője. Az ötödik Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozóra (MITEM) olyan megrendítő erejű előadásokat hívtak, amelyek által tisztábban láthatjuk a világot, amelyben élünk, a sorsot, ami ránk vár, és segíti döntéseinket a jövőnk alakításában.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója kiemelte, hogy a fesztivál a találkozás, az együttlét, a kíváncsiság, a párbeszéd helyszíne, s üdvözölte a német színházi jelenlétet, mert – mint mondta – ezzel egy falat sikerült áttörni. Felhívta a figyelmet azokra a különleges előadásokra, amelyek – bár a Nemzeti filozófiája nem az aktualitások beemelésére épül – napjaink égető problémájáról, a migránskérdésről szólnak. „Megnyitjuk ezt a kaput” – mondta a vezérigazgató, aki egyúttal megköszönte Hegedűs D. Gézának, hogy elfogadta a sajtótájékoztatóra szóló meghívásukat. A Vígszínház művésze, aki a MITEM-en az ifj. Vidnyánszky Attila rendezte III. Richárd című előadásban fog szerepelni, Shakespeare szavaival szólt a gyűlölet és a megosztottság ellen, és kiemelte azon előadások fontosságát, amelyek más kultúrák fájdalmát, tragédiáját, konfliktusait láttatják. „Sebet, fájást old a MITEM, amelyen tényleg itt van az egész szakma” – tette hozzá Vidnyánszky Attila.

A MITEM-en mintegy húsz külföldi előadást mutatnak be. Érkezik a legendás Berliner Ensemble-tól a színházat alapító Bertold Brecht A kaukázusi krétaköre a színházi forradalmár, Michael Thalmheimer rendezésében. Újra itt lesz a magyar közönséget legutóbb az Anyeginnel lenyűgőző Vahtangov Színház Moszkvából, Szophoklész tragédiájával, az Oidipus királlyal, amelyben a rendező, Rimas Tuminas a hatalmon lévők felelősségéről beszél. És itt lesz újra Európa egyik legrégebbi művészszínháza, a milánói Piccolo Teatro is, amely a Pinokkió legenda mélyére tekint felnőtteknek szóló meséjével. És jön színház Libanonból, Tunéziából és Indiából is.

Február 1-ig a bérletesek válthatnak jegyet, utána pedig bárki. A részletes program itt olvasható.