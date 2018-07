Noé bárkája a szárazföldön: tökéletesen önfenntartó házat alkotott egy magyar csapat

Egy normál új építésű ingatlan árának megfelelő összegért beköltözhetünk egy tökéletesen önfenntartó, nulla energiafogyasztású házba – mondja Blaskovich Ákos, a Noah-házak ötletgazdája.

– Minimális energiafogyasztású épületek, passzívházak már régóta léteznek. Mi ezekhez képest a Noah-házak újdonsága?

– A passzívházak lényege, hogy az energiatakarékos kivitelezés és a hatékony levegőkeringető rendszerek használatával nagyon alacsony szintre csökkenthető a fogyasztás. Ha ezt a technológiát nevezzük passzívnak, akkor a Noah-házra az aktív jelzőt kell használnunk, hiszen nemcsak csökkenti a fogyasztást, hanem energiát termel. Én például hazaérve rácsatlakoztatom a házra az elektromos autómat, így mire el kell indulnom otthonról, teljesen feltöltődik. Nem az volt a célunk, hogy a legkevesebb kárt okozzuk az épület megalkotása és használata során, hanem hogy a ház a természet szemével ténylegesen láthatatlan legyen; ne hagyjon ökológiai lábnyomot maga után.

– Az ehhez hasonló tervekről gyakran kiderül, hogy a valóságban kevésbé sikeresek, mint a tervezőasztalon. Ön mióta él ilyen házban?

– Két éve, és eddig minden tapasztalat megfelelt az előzetes elvárásoknak, mind a villamosenergia-, mind a vízellátás vagy a hőmérséklet-szabályozás szempontjából. Az ötlet egyébként 2011-ben, a 80 liter alatt a Föld körül elnevezésű vitorlásexpedíció alatt született. Ennek során egy társammal arra vállalkoztunk, hogy 80 liter biodízel üzemanyaggal, elsősorban megújuló energiára támaszkodva kerüljük meg a Földet. A sikeres expedíció után Noé bárkája szárazföldi formát öltött, így született meg a Noah-ház.

– Egy szárazföldi bárka akkor hiteles, ha minden infrastruktúrától független. Nincs bekötve például a vízhálózatba se?

– Nincs. Az épület az esővíz tisztításával és fertőtlenítésével képes gondoskodni egy négy-öt fős család ellátásáról. Az összegyűjtött vizet előbb egy membránszűrő, majd egy csírátlanító UV-berendezés használatával tökéletesen meg lehet tisztítani, a ház alatt található tartály pedig még a legszárazabb időben is el tud raktározni annyi vizet, ami bőven elég a családnak. A vécéket a mosásnál és kézmosásnál keletkező szürkevízzel öblítjük le, a szennyvizet pedig tisztítás és fertőtlenítés után a kert locsolására használjuk.

Blaskovich Ákos, a Noah-házak ötletgazdája

– Szabadalmaztatták a módszert?

– A házban túlnyomórészt már létező technológiákat használtunk – ilyen a vízkezelő rendszer is –, így ezekre nem jegyeztethettünk be oltalmat, viszont az épületet szabadalom védi. Az igazi újdonság ugyanis az, hogy ezeket az egymástól független megoldásokat integráltuk egy olyan rendszerbe, amely könnyen sorozatgyártható és bárhol összeállítható.

– Ha az épület sorozatgyártással készül, nem is lehet módosítani a tervrajzán?

– Ez a ház késztermék, úgy kell tekinteni rá, mint egy autóra; minden aprólékosan ki van dolgozva, de természetesen a belső berendezést a tulajdonos alakíthatja ki. Óriási mérnöki teljesítmény, hogy a ház teljes mértékben önellátó – ennek azonban ára van, bizonyos paraméterek kötöttek. Az alaprajz kialakításánál azt tartottuk szem előtt, hogy két felnőttből és három gyermekből álló család kényelmesen elférjen benne. Egyébként a ház újrahasznosítható szerkezeti elemekből – fából, farostból, cellulózból – épül, de ennél is fontosabb, hogy költözéskor szétszedhető, és az új helyen egy hónap alatt ismét összerakható.

– A gyorsan felépíthető, könnyűszerkezetes házak Magyarországon nem elterjedtek. A Noah-ház képes ellenállni a Kárpát-medencei időjárásnak?

– Ez a probléma ma már meghaladott. A Noah-házat a fejlesztésben részt vevő mérnökök úgy alkották meg, hogy ne pusztán a jelenlegi, de az ötven év múlva várható időjárási viszonyoknak is ellenálljon. Sem a hőmérsékleti ingadozás, sem a csapadék nem okozhat gondot, ráadásul az épület garantáltan stabil marad hetes szintű földrengés és kisebb árvizek esetén is.

– Vannak már megrendelők?

– A nyilvánosság elé csak pár hónapja léptünk ezzel a vállalkozással, mégis már több mint 1300 megkeresést kaptunk. Hogy ebből mennyi épül meg, azt még nem tudjuk, de ez biztató kezdet. Komoly érdeklődőink vannak a vendéglátóiparból is; a Noah-házakkal természetvédelmi területeken is lehetne hoteleket, apartmanokat nyitni. Mivel az épület önellátó, olyan helyeken is lehetővé teszi a letelepedést, ahol korábban a közművek hiánya miatt körülményes lett volna az élet. Épülhetnek például modern tanyák, távol a nagyvárosoktól, ahol így szimbiózisban élhetnek az emberek a természettel.

A Noah-ház terasza (forrás: www.noahhouse.hu)

– Magyarországon van erre tömeges igény?

– Nem kizárólag a magyar piacot célozzuk, de itthon is vannak szép számmal, akik az életfilozófiájuk részévé tették a zöld szemléletet. Hazai érdeklődőink 30-40 százaléka keresett meg minket környezetvédelmi megfontolásból, a maradék számára inkább rezsimentesség csalogató. Ez akár viccesnek is tűnhet, de valójában teljesen jól van így. Nem kell mindenkinek mélységében foglalkozni a zöld életvitellel, elég rálépni a helyes ösvényre, aztán tartani az irányt. A legnagyobb károsanyag-kibocsátó nem az ipar, hanem a társadalom; ha anyagilag jobban lehet kijönni a környezetbarát életmód követésével, az már nyert ügy.

Blaskovich Ákos 1967-ben született Budapesten. • 1985-ben indította vállalkozását, a Folprint Zöldnyomdát. • 2011-ben körbevitorlázta a Földet a 80 liter alatt a Föld körül expedícióval. • 2018-ban állt nyilvánosság elé a Noah-házak terveivel.