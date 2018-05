A vadság megnyugtat: lenyűgöző Balaton-film készült

Jancsó Miklós élete alkonyán elégikus hangvételű interjúban vallotta meg: ő bizony már csak természetfilmeket néz. Ha a Vad sorozat legújabb, a Balaton élővilágát bemutató részét vesszük, be kell látnunk, sok igazság volt az idős rendező felismerésében.

Az alkotók némiképp módosítottak koncepciójukon. Míg a három éve készült Vad Szigetköz – A szárazföldi delta dramatikus természetfilm volt, olyan meggyőző főszereplőkkel, mint az európai hód és a nagy kormorán, a Vad Balatont nem egy-két sztárállat sorsfordító pillanata uralja. De ettől cseppet sem laposodik el a film. A műfaj közkedvelt dramaturgiáját követik az események, és megismerhetjük a Balaton természetét tavasztól tavaszig.

Mosonyi Szabolcs kamerája ezúttal is lenyűgöző felvételeket készít. Munkássága rámutat, a lassítást mintha kifejezetten a természetfilmek miatt találták volna fel. Így behemót emberekként könnyebben belehelyezkedünk olyan kis állatok drámai életébe, mint amilyen a vackában kölykeit nevelő vadmacskáé, a fákon sütkérezve párosodó kockás siklóké, vagy a löszfalakban fészküket rakó, színpompás gyurgyalagoké. A légi (drón)felvételeknek köszönhetően olyan sosem látott jelenetnek is szemtanúi lehetünk, mint a téli tó közepén, az utolsó be nem fagyott vízfelületeken, vagyis a lihogók mentén a madarak fürdőzése.

A Vad Balaton kibővített moziváltozatát a látványos képsorok miatt érdemes megnézni nagyvásznon is. De a fotelkommentelők is megcsodálhatják a természet szépségeit, mert egy kicsivel rövidebb verziót hamarosan a köztévé is műsorra tűz.

Ítélet: 5/5

Vad Balaton – Magyar természetfilm, 65 perc

Rendezte: Mosonyi Szabolcs

Forgatókönyvíró: Bagladi Erika