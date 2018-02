Kortárs tragikomédia a Donald Trump-i hátországban

Korunk egyik legnépszerűbb drámaírója a Donald Trump-i hátországban rendezi be történetét. Martin McDonagh saját forgatókönyvét filmesítette meg, s noha maga ír–angol származású, mintha minden tengerentúli szerzőnél jobban ismerné a belső államokat: Amerika szívét. De a miénkhez is közel tud férkőzni.

Az Erőszakik című kultfilm alkotójának, megannyi, Magyarországon is előszeretettel játszott színmű (Vaknyugat, A kripli, Hóhérok, Alhangya) szerzőjének új filmje, a már címében is ironikus, furcsa Három óriásplakát Ebbing határában (az eredeti cím hozzáteszi: Missouriban) amolyan posztmodern Kohlhaas Mihály-történet. Női hősünk is az igazát keresi, s megszállott kutatása az egész világot – az Ebbing nevű kisvárost legalábbis – felforgatja. Kleist lócsiszárához hasonlóan aránytalanul, önsorsrontó módon próbál a végére járni az őt ért sérelemnek – lányát megerőszakolták, aki belehalt sérüléseibe, a rendőrség azonban nem kerítette kézre az elkövetőt, sőt mintha félvállról vette volna a nyomozást –, akciójával ugyancsak aránytalan reakciókat kiváltva.

A film amellett, hogy remekül kerüli el a kiismerhető cselekményszövés csapdáit, és ezért leköti a néző figyelmét, igazi korképet ad. Szellemesen teszi fel a rasszizmus vagy éppen a politikai korrektség kérdését, de mintha megpróbálna felül is emelkedni mindezen. Nem pusztán kigúnyolja a tahó rendőrök és suttyó fajgyűlölők világát, hanem személyes sorsdrámát mutat be. És végül ezzel győz: a Három óriásplakát Ebbing határában persze társadalomkritika is, de még inkább kortárs tragédia vagy tragikomédia a megbocsátás erejéről.





Három óriásplakát Ebbing határában – Amerikai–angol dráma, 115 perc

Rendezte: Martin McDonagh

Főbb szereplők: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell